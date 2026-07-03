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I Finanzieri di Cagliari hanno sequestrato 5,5 chilogrammi di hashish che, se immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 50mila euro, e arrestato un uomo attivo nei locali notturni della movida cagliaritana. L’attività investigativa ha consentito di individuare una spedizione postale sospetta, inserita nei circuiti commerciali diretti verso la Sardegna. Il plico è stato intercettato in un centro di smistamento situato a Roma dai militari del I Gruppo della Guardia di Finanza. L’ispezione del pacco ha consentito di accertare la presenza di sostanza stupefacente al suo interno per un peso complessivo di oltre 5 chilogrammi. L’Autorità Giudiziaria capitolina ha quindi disposto il differimento del sequestro della sostanza illecita e ha autorizzato l’esecuzione di un’operazione di “consegna controllata”, per identificare i reali destinatari dello stupefacente. Fermato il destinatario della spedizione postale nell’esatto momento del ritiro del plico.