Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 4 arresti e 4,7 tonnellate di cocaina sequestrate il bilancio di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia. L’operazione, condotta in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, ha portato al fermo di un gommone oceanico “go-fast” e al recupero di un ingente carico di stupefacenti, per un valore stimato di circa 150 milioni di euro all’ingrosso e fino a un miliardo di euro sulle piazze di spaccio.

Le indagini e il sequestro iniziale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha avuto origine lo scorso 24 luglio, quando un gommone oceanico ultraveloce, noto come “go-fast”, è stato intercettato nel corso di un’articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia. A bordo del natante sono stati arrestati 4 membri dell’equipaggio, tra cui una persona domiciliata a Desenzano del Garda. In quella circostanza, le forze dell’ordine hanno sequestrato 2.627,750 chilogrammi di cocaina, impedendo che la sostanza stupefacente raggiungesse il mercato europeo.

L’indagine ha visto la collaborazione tra il Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Brescia, il Comando Operativo Aeronavale, lo S.C.I.C.O., e le autorità di Spagna e Portogallo. Grazie a questa sinergia internazionale, è stato possibile monitorare i movimenti sospetti lungo le rotte marittime e coordinare le attività di pattugliamento e sequestro.

Il monitoraggio delle correnti marine

Dopo il fermo del gommone “go-fast”, gli investigatori hanno ipotizzato che parte del carico illecito potesse essere stata gettata in mare nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine e della Policia Maritima. Le autorità portoghesi hanno quindi intensificato il monitoraggio della propria area costiera, pianificando pattugliamenti mirati e una costante sorveglianza delle spiagge nelle zone ritenute più a rischio di rinvenimento dello stupefacente.

Grazie a un accurato studio delle correnti marine e a un dispositivo di ricerca particolarmente efficace, è stato possibile individuare e sequestrare un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 2.085,3 chilogrammi. I riscontri effettuati sul materiale recuperato hanno confermato che la tipologia, la forma dei panetti e i loghi impressi erano identici a quelli già trovati sul gommone oceanico, rafforzando così il collegamento tra i due sequestri.

Il bilancio complessivo dell’operazione

In totale, l’operazione ha portato al sequestro di circa 4,7 tonnellate di cocaina, sottraendo al mercato europeo una quantità di droga dal valore stimato di 150 milioni di euro all’ingrosso e fino a un miliardo di euro nelle piazze di spaccio. Un risultato che testimonia l’efficacia della cooperazione internazionale e delle strategie investigative adottate dalle forze dell’ordine.

IPA