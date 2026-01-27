Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 17 arresti per traffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione condotta questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Breno nelle province di Brescia, Bergamo, Verbania e Torino. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia e hanno coinvolto soggetti con precedenti penali, ritenuti responsabili di aver gestito un ingente giro di spaccio di cocaina e hashish, con un volume d’affari stimato in circa 400.000 euro mensili.

L’operazione “Grisù”: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione, denominata “Grisù”, ha visto la collaborazione dei reparti territoriali competenti, del 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio. L’indagine, avviata nell’aprile 2024 dalla Compagnia di Breno, ha permesso di ricostruire una fitta rete di spaccio che aveva come epicentro la zona industriale del Comune di Pian Camuno (BS), frequentata da acquirenti provenienti soprattutto dalla media e bassa valle Camonica e dalla vicina provincia di Bergamo.

Le modalità dello spaccio: telecamere e appostamenti

Le attività investigative sono state supportate dall’installazione di telecamere di videosorveglianza, che hanno documentato nel dettaglio le modalità con cui avvenivano le cessioni di droga. Gli assuntori, spesso fidelizzati, raggiungevano la zona a bordo di veicoli, ciclomotori o anche a piedi, percorrendo una strada secondaria. I “pusher”, nascosti nella vegetazione, cedevano le dosi di stupefacente sporgendosi da un muretto e ricevendo in cambio il denaro. Secondo quanto accertato, si sono registrate più di 300 cessioni giornaliere, per un incasso di circa 13.000 euro al giorno.

Perquisizioni e sequestri: il bilancio dell’operazione

Nell’ambito della stessa operazione, sono state eseguite 18 perquisizioni domiciliari nei confronti di altri indagati coinvolti nel procedimento penale. Durante le perquisizioni, quattro soggetti sono stati arrestati in flagranza per detenzione di stupefacenti. Il bilancio dei sequestri è di 7 kg di hashish, 700 grammi di cocaina e 84.500 euro in contanti, a testimonianza della rilevanza economica dell’attività illecita.

Le province coinvolte e il ruolo della Procura

L’operazione ha interessato le province di Brescia, Bergamo, Verbania e Torino, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia. I provvedimenti di “arresti ritardati” sono stati emessi nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine, ritenuti presunti responsabili di aver agito in concorso tra loro per gestire il traffico e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

