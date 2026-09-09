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È di un arresto e di un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Livorno. Un quarantenne è stato fermato nella zona nord del territorio livornese, dopo essere stato sorpreso in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile al termine di un inseguimento nei boschi, durante il quale due poliziotti sono rimasti feriti.

Le segnalazioni e l’inizio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie ad alcune segnalazioni arrivate tramite l’applicazione Youpol. Le comunicazioni indicavano la presenza di soggetti impegnati in attività di spaccio nelle campagne della provincia di Livorno, in particolare nei pressi della località Nugola. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi organizzato servizi di osservazione mirati nella zona segnalata, con l’obiettivo di individuare i responsabili.

L’individuazione del sospetto e l’inseguimento

Durante uno di questi appostamenti, nella giornata del 4 settembre, gli agenti hanno notato un uomo che si addentrava nella boscaglia e iniziava a dissotterrare un sacco in cellophane grigio, nascosto sotto alcune frasche in una radura. Nel momento in cui il sospetto ha prelevato il sacco, i poliziotti si sono qualificati e gli hanno intimato l’alt. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è dato alla fuga nella fitta vegetazione, lanciando il sacco appena recuperato. Ne è nato un inseguimento all’interno del bosco, al termine del quale gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a recuperare il contenitore abbandonato.

Il sequestro della droga

All’interno del sacco sono stati rinvenuti 23 panetti in cellophane trasparente contenenti hashish, per un peso lordo complessivo di 2265,7 grammi, e 1 involucro in cellophane bianco con cocaina, dal peso lordo di 116,1 grammi. Tutta la sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata dagli operatori della Squadra Mobile. Il quarantenne, già gravato da numerosi precedenti penali, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Feriti due agenti durante l’operazione

Nel corso dell’inseguimento e del successivo fermo del sospetto, due operatori della Squadra Mobile sono rimasti feriti. I poliziotti sono stati medicati presso il locale nosocomio, ricevendo prognosi rispettivamente di 10 giorni e 20 giorni. Per questi fatti, il quarantenne è stato anche indagato in stato di libertà per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Le indagini e la posizione dell’indagato

Le risultanze dell’attività investigativa e gli elementi probatori raccolti saranno ora sottoposti al vaglio del Giudice. Nel rispetto dei diritti della persona indagata, la Polizia di Stato sottolinea che il quarantenne deve essere considerato presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza, come previsto dalla legge nella fase delle indagini preliminari.

Il contesto territoriale e la lotta allo spaccio

L’operazione della Squadra Mobile della Questura di Livorno si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle aree rurali e boschive della provincia. Le segnalazioni dei cittadini, anche tramite strumenti digitali come Youpol, si confermano fondamentali per l’individuazione di attività illecite e per il successo delle operazioni di polizia.

IPA