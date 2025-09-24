Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e ingenti sequestri di droga sono il risultato di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Como. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato due blitz distinti nelle aree boschive di Appiano Gentile e Bregnano, sorprendendo in flagranza tre uomini – un italiano di 37 anni residente a Melzo e due cittadini marocchini di 16 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora – intenti in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta per contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio nei boschi, come disposto dalla Questura di Como.

Operazione coordinata dalla Squadra Mobile: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione di ieri si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, finalizzata a reprimere il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia. Gli agenti della 4^ sezione della Squadra Mobile hanno agito con professionalità e tempestività, monitorando per giorni i movimenti sospetti nelle zone di Appiano Gentile e Bregnano, due comuni noti per la presenza di bivacchi utilizzati come basi logistiche per lo spaccio.

Il primo blitz: Appiano Gentile, smantellato un bivacco della droga

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori hanno deciso di intervenire nell’area boschiva di Appiano Gentile, in località Pian Bosco. Dopo aver osservato alcuni acquirenti di droga muoversi con circospezione tra la vegetazione, gli agenti hanno individuato un bivacco artigianale, nascosto tra gli alberi e utilizzato come punto di riferimento per la consegna delle sostanze stupefacenti. All’interno, sono stati sorpresi il 37enne italiano e il 16enne marocchino: il primo aveva il compito di consegnare la droga agli acquirenti e di fare da vedetta, mentre il secondo era incaricato della pesatura e della custodia delle sostanze.

Gli agenti, dopo aver raccolto sufficienti elementi, hanno abbandonato le postazioni di osservazione e sono intervenuti cogliendo di sorpresa i due uomini. Questi hanno tentato una fuga precipitosa tra la fitta vegetazione, ma sono stati rapidamente bloccati e arrestati. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 18 gr di cocaina, 64 gr di eroina, 460 gr di hashish, denaro contante pari a 800 euro e 40 Franchi Svizzeri. Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti e a reati contro il patrimonio, è stato associato alla Casa Circondariale “Il Bassone”, mentre il 16enne è stato trasferito al carcere minorile “Beccaria” di Milano su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Il secondo intervento: Bregnano, arrestato un 25enne marocchino

Ma l’operazione della Squadra Mobile non si è fermata qui. Sempre nel pomeriggio di ieri, un secondo blitz è stato effettuato in un’altra area boschiva, questa volta nella zona di Bregnano, vicino alla via per Lazzate. Qui, gli agenti hanno cinturato la zona e, dopo aver accertato la presenza di un’attività di spaccio, sono intervenuti bloccando un 25enne marocchino, anch’egli senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, nonostante abbia opposto resistenza, è stato fermato e trovato in possesso di diversi involucri di cellophane contenenti 82,76 gr di eroina, 71,12 gr di cocaina e 40 gr di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Il 25enne è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, associato al carcere di Domo. Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno anche smantellato alcuni bivacchi, uno dei quali era stato organizzato con una copertura di fortuna per proteggere dalle intemperie, segno di una presenza stabile e strutturata dei pusher nella zona.

La strategia della Polizia: contrasto allo spaccio nei boschi

L’operazione di ieri rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di interventi messi in campo dalla Squadra Mobile della Questura di Como per contrastare il fenomeno dello spaccio nelle aree boschive della provincia. Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le zone boscose di Appiano Gentile e Bregnano sono diventate negli ultimi anni veri e propri mercati a cielo aperto per la vendita di sostanze stupefacenti, con una presenza costante di bivacchi, sentinelle e nascondigli per la droga.

Le modalità operative dei pusher sono ormai consolidate: bivacchi nascosti tra la vegetazione, turni di guardia per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine, punti di raccolta per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Gli agenti, grazie a servizi di osservazione e appostamenti prolungati, sono riusciti a ricostruire la rete di complicità e a intervenire con tempestività, cogliendo in flagrante i responsabili e sequestrando ingenti quantitativi di droga.

Il bilancio dell’operazione: numeri e sostanze sequestrate

Il bilancio dell’operazione antidroga condotta ieri dalla Polizia di Stato di Como è significativo: tre arresti, il sequestro di oltre 200 gr tra cocaina ed eroina, quasi 500 gr di hashish, oltre 800 euro in contanti e 40 Franchi Svizzeri. Le sostanze sequestrate erano già suddivise in dosi pronte per la vendita, a conferma di un’attività di spaccio ben organizzata e strutturata. I tre arrestati – un italiano e due marocchini – dovranno ora rispondere dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso.

Il 37enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito al carcere “Il Bassone”, mentre il 16enne marocchino è stato associato al carcere minorile “Beccaria” di Milano. Il 25enne marocchino, invece, è stato condotto al carcere di Domo. Tutti e tre sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le rispettive posizioni e le eventuali responsabilità penali.

Il commento della Questura: impegno costante per la sicurezza

L’operazione di ieri si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati disposte dal Questore della provincia di Como, Marco Calì. La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree boschive, considerate particolarmente vulnerabili e difficili da controllare. Grazie a servizi straordinari di controllo del territorio e a una costante attività investigativa, la Squadra Mobile è riuscita a infliggere un duro colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga nella provincia.

La Questura ha sottolineato come la collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e il coordinamento con la magistratura siano fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. L’operazione di ieri rappresenta un esempio concreto di come il lavoro sinergico delle forze dell’ordine possa portare a risultati significativi nella lotta al crimine organizzato e alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Il fenomeno dello spaccio nei boschi: un problema in crescita

Negli ultimi anni, le aree boschive della provincia di Como sono diventate teatro di un’intensa attività di spaccio, con la presenza di vere e proprie “piazze di spaccio” nascoste tra gli alberi. I pusher sfruttano la difficoltà di accesso e la scarsa visibilità per organizzare la vendita di droga, spesso protetti da sentinelle e da una rete di complicità che rende difficile l’intervento delle forze dell’ordine. Le operazioni come quella di ieri sono fondamentali per arginare il fenomeno e restituire sicurezza ai cittadini.

La Polizia di Stato invita la popolazione a segnalare qualsiasi movimento sospetto nelle aree boschive e a collaborare con le forze dell’ordine per contrastare il traffico di droga. Solo attraverso un’azione congiunta e una costante vigilanza sarà possibile debellare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza del territorio.

Conclusioni: la lotta allo spaccio continua

L’operazione condotta ieri dalla Squadra Mobile di Como rappresenta un importante successo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia. Grazie all’impegno e alla professionalità degli agenti, è stato possibile smantellare due basi operative dello spaccio, arrestare tre persone e sequestrare ingenti quantitativi di droga. La Polizia di Stato assicura che l’azione di prevenzione e repressione dei reati proseguirà senza sosta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità.

Le indagini proseguiranno per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di contatti dei pusher arrestati. Nel frattempo, la Questura di Como rinnova l’appello alla collaborazione dei cittadini e ribadisce la propria determinazione nel contrastare ogni forma di criminalità legata al traffico di droga.

