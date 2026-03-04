Droga spacciata tra studenti a Campobasso, coinvolti anche due minorenni: l'operazione
Dieci giovani fermati a Campobasso: sequestrati 20 grammi di hashish e due minorenni denunciati per spaccio nei pressi del terminal bus.
Dieci giovani segnalati e venti grammi di hashish sequestrati, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato nei pressi del terminal bus di Campobasso. L’operazione, condotta nella mattinata del 26 febbraio, ha portato alla denuncia di due minorenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di tutti i presenti per detenzione di droga per uso personale.
Operazione antidroga a Campobasso
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle ore 08.05 del 26 febbraio quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato un gruppo di studenti che sostava nei pressi del terminal bus di Campobasso.
I giovani, provenienti da diversi paesi del circondario, si stavano preparando a raggiungere il proprio istituto scolastico.
Comportamenti sospetti e controllo immediato
L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’atteggiamento nervoso e agitato dei ragazzi alla vista dell’auto della Polizia
Questo comportamento ha indotto i poliziotti a procedere con un controllo immediato sul posto, durante il quale è stato possibile identificare sei minorenni e quattro giovani appena maggiorenni, tutti residenti nei comuni limitrofi a Campobasso. È emerso inoltre che due di loro avevano già precedenti di polizia.
Sequestro di hashish e tentativo di disfarsi della droga
Durante le operazioni di controllo gli agenti hanno notato uno dei giovani mentre cercava di liberarsi di una busta. La busta, recuperata immediatamente nelle vicinanze del gruppo, conteneva hashish.
Successivamente la perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, suddivisi e confezionati in modo da apparire destinati al consumo condiviso, con la possibilità che venisse introdotta anche nell’ambiente scolastico.
Denunce e segnalazioni alla Prefettura
In seguito agli accertamenti, due minorenni sono stati denunciati come presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovati in possesso di hashish già suddiviso in dosi omogenee, per un peso complessivo di circa 20 grammi.
Per tutti i giovani coinvolti è scattata la segnalazione alla Prefettura di Campobasso per detenzione di droga per uso personale.
