Due arresti a Bressanvido, comune in provincia di Vicenza. I due uomini, un cittadino italiano di origine albanese e il titolare di una macelleria, sono stati fermati nel pomeriggio di ieri durante un controllo antidroga. L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha monitorato un uomo nato in Albania nel 1993, cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti. Gli agenti hanno osservato i suoi movimenti durante i consueti servizi di controllo sul territorio.

L’incontro sospetto nella macelleria

L’attenzione degli investigatori si è concentrata quando il sospettato è entrato in una macelleria situata in via Molino a Bressanvido. All’interno dell’esercizio commerciale ha incontrato il titolare, un italiano nato a Marostica nel 1985. Poco dopo, gli agenti hanno notato che il titolare della macelleria consegnava al cliente un sacchetto contenente un involucro bianco, gesto che ha insospettito ulteriormente il personale della Squadra Mobile.

Il controllo e il sequestro della droga

I poliziotti hanno quindi deciso di procedere al controllo del 32enne. Durante la perquisizione, oltre a una vaschetta di carne, è stato trovato un involucro in cellophane trasparente con una sostanza cristallina bianca compatta, risultata poi essere cocaina per un peso lordo di 47,96 grammi. La successiva perquisizione dell’autovettura dell’uomo ha permesso di rinvenire altri 17,16 grammi lordi di cocaina, nascosti con cura, e un bilancino elettronico funzionante. La perquisizione presso la sua abitazione non ha invece portato ad ulteriori scoperte.

Perquisizioni nella macelleria e nell’abitazione del titolare

Le indagini sono proseguite con la perquisizione della macelleria e dell’abitazione del titolare. In questi luoghi sono stati trovati e sequestrati un altro bilancino elettronico, sostanza da taglio e un involucro contenente cocaina per un peso lordo di 23,94 grammi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

Arresto e conseguenze legali

Al termine delle operazioni, entrambi i soggetti sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di stupefacenti. I due uomini sono stati associati alla casa circondariale di Vicenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

IPA