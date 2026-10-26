Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri tra Latina, San Felice Circeo, Sabaudia, Pontinia, Torino e Fondi, nell’ambito di un’indagine su due associazioni attive nel territorio pontino e a Roma.

Traffico di droga a Roma e l’Agro pontino: l’operazione e le indagini

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Alle operazioni hanno partecipato i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Latina, con il supporto dei comandi territoriali, del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe e di un’unità cinofila del Nucleo di Roma Santa Maria di Galeria. Le perquisizioni sono in corso anche nei confronti di altri quattro indagati.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Roma e condotta dal febbraio 2020 al settembre 2021, è partita dagli accertamenti sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Gli investigatori hanno ricostruito l’attività di due gruppi distinti, entrambi dediti al traffico di droga tra l’Agro pontino e la capitale.

Le modalità dei gruppi

Il primo sodalizio, secondo quanto ricostruito, era promosso e diretto da un uomo originario di Fondi, che acquistava gli stupefacenti e assegnava agli altri membri quote mensili per il lavoro di vendita. Un associato avrebbe messo a disposizione un immobile come base logistica, occupandosi anche di sorvegliare la droga custodita al suo interno.

Il gruppo avrebbe adottato precauzioni per non farsi intercettare, utilizzando telefoni criptati, messaggi istantanei e un linguaggio in codice. La seconda organizzazione faceva capo a due fratelli originari dell’Agro pontino: i due si occupavano degli acquisti, mentre i componenti e altri indagati vendevano la droga al dettaglio. I proventi venivano anche reinvestiti per sostenere il gruppo, che disponeva di mezzi e risorse economiche riconducibili ai fratelli.

Arresti e sequestri

Durante l’indagine i Carabinieri hanno arrestato in flagranza sette persone e denunciato altri cinque soggetti, tutti per detenzione ai fini di spaccio. Sono stati inoltre sequestrati oltre 2 chilogrammi di cocaina, 3 chilogrammi di marijuana e 70 grammi di hashish. Recuperati anche 7.200 euro in contanti, ritenuti possibile provento della vendita degli stupefacenti.

IPA