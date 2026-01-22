Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due individui sono stati fermati per spaccio di sostanze stupefacenti a Cremona: si tratta di un uomo tunisino di 29 anni che è stato portato in carcere, e di una donna rumena di 44 anni sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’attività illecita sarebbe stata condotta utilizzando la loro abitazione come base e coordinando le consegne tramite WhatsApp.

Spaccio, due fermi a Cremona

La Squadra Mobile della Questura di Cremona, sotto la direzione della Procura locale, ha portato a termine un’articolata indagine che ha permesso di ricostruire una rete di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori hanno seguito i movimenti dei due sospettati, un cittadino tunisino di 29 anni e una cittadina rumena di 44 anni, entrambi residenti nelle vicinanze del centro cittadino.

Lo spaccio tramite WhatsApp

L’indagine ha rivelato che i due indagati avevano organizzato una vera e propria attività di spaccio utilizzando la loro abitazione come punto di riferimento.

La comunicazione con gli acquirenti avveniva tramite la piattaforma di messaggistica WhatsApp, mentre le consegne della sostanza stupefacente venivano effettuate direttamente dalla donna seguendo le indicazioni del compagno. Le cessioni avvenivano sia nei pressi dell’abitazione sia in altri luoghi della città.

Le misure cautelari applicate

Al termine delle indagini, la Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari: il cittadino tunisino è stato condotto in carcere, mentre per la donna rumena è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante l’interrogatorio preventivo la donna ha confermato l’attività illecita, dichiarando di essere stata “costretta” dal compagno a partecipare allo spaccio. Questa circostanza ha portato l’Autorità Giudiziaria a scegliere una misura meno restrittiva nei suoi confronti.

Recupero della sostanza stupefacente e ulteriori sviluppi

Nel corso dell’operazione la Squadra Mobile è riuscita anche a recuperare parte della sostanza stupefacente oggetto di spaccio.

La posizione del cittadino tunisino, inoltre, si è aggravata in quanto risultato irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ha avviato le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Si ricorda che i fatti sono ancora in attesa di giudizio definitivo e che, nei confronti degli indagati, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.

