Smantellata dai carabinieri una rete di spaccio attiva alle porte di Roma, nei Comuni di Carpineto Romano, Segni e Montelanico ed estesa fino ad Artena e Valmontone. L’organizzazione era strutturata e gestita da giovani che avevano creato una piazza di spaccio virtuale, usando i social e app di messaggistica istantanea per concordare gli appuntamenti – con linguaggio criptico – nei luoghi di aggregazione. Nove persone sono state arrestate, sei in carcere e tre ai domiciliari. Gli indagati – un 53enne e altri piu’ giovani, di età compresa tra 20 e 25 anni – sono gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, cocaina e marijuana, con l’aggravante di aver ceduto dosi di droga a minori. Dall’indagine è emerso che in alcune circostanze i giovani assuntori, data l’esigua disponibilità di denaro, organizzavano “collette” tra loro per racimolare le somme di denaro per acquistare la droga.