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Due uomini residenti a Brindisi sono stati arrestati per traffico di droga dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di introdurre oltre 1.800 grammi di hashish e materiale tecnologico all’interno della Casa Circondariale di Borgo San Nicola, nei pressi di Lecce, utilizzando un drone. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti su segnalazione della Polizia Penitenziaria.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando il sistema di sicurezza della Polizia Penitenziaria ha rilevato la presenza di un drone non autorizzato nello spazio aereo sopra il carcere di Borgo San Nicola. La Sala Operativa ha immediatamente inviato le volanti nelle aree circostanti l’istituto penitenziario, dando il via a una rapida attività di ricerca.

La scoperta dei sospetti e il sequestro del radiocomando

Gli agenti hanno perlustrato le vie limitrofe e le strade rurali nei pressi della Zona PIP della Tangenziale Est. Su una strada sterrata, hanno individuato un’auto ferma con due uomini a bordo. Alla vista della volante, il conducente ha tentato di nascondere un oggetto sul pianale della vettura. Il controllo immediato ha permesso di trovare un radiocomando professionale per il pilotaggio di droni, dotato di display.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

I due uomini, rispettivamente di 29 anni e 32 anni, entrambi pluripregiudicati e già destinatari di avviso orale dal Questore di Brindisi, sono stati sottoposti a perquisizione personale e dell’area circostante. Gli agenti hanno rinvenuto due pochette contenenti sostanza stupefacente e materiale tecnologico. Nella prima pochette sono stati trovati circa 552 grammi di hashish, due cavi USB e uno smartphone. Nella seconda pochette, invece, sono stati recuperati circa 506 grammi di hashish, due cavi USB, due smartphone e diverse bobine di filo da pesca, probabilmente utilizzate per il trasporto del carico tramite drone.

Il recupero del drone e della terza pochette

L’attività investigativa è proseguita in Questura, dove l’analisi delle coordinate GPS presenti sul radiocomando ha consentito agli agenti di localizzare il drone. Il velivolo è stato recuperato a circa 300 metri dal penitenziario, nei pressi della tangenziale. Agganciata al drone, una terza pochette conteneva ulteriori 712 grammi di hashish, un cavo USB e un altro smartphone.

Il bilancio dell’operazione

Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di 1.814,73 grammi di hashish, 5 smartphone con relativi cavi di ricarica, un drone professionale con radiocomando e materiale per l’aggancio. Informato il Magistrato di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce, i due uomini sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola, questa volta in stato di detenzione.

Le dichiarazioni delle autorità e le attività future

Il Questore Giampietro Lionetti si è congratulato con gli agenti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura per la brillante operazione. È stato inoltre ribadito che le attività di controllo nelle aree sensibili, in particolare quelle adiacenti alla Casa Circondariale, continueranno con la massima attenzione da parte della Polizia di Stato.

IPA