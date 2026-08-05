Drone con esplosivo vicino a un aereo ucraino poi una collisione, paura all'aeroporto di Lipsia che chiude

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un drone con esplosivo è stato trovato nell’aeroporto di Lipsia vicino a un aereo ucraino. La scoperta ha portato alla chiusura dello scalo e a un’indagine interna: l’ordigno non è esploso solo per un difetto del detonatore. Sempre a Lipsia, poi, un aereo ha impattato con un altro drone in una vicenda che potrebbe essere legata alla prima, anche se, a ora, non ci sono conferme.

Aeroporto di Lipsia chiuso: il motivo

Un drone con un detonatore carico di esplosivo è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all’aeroporto di Lipsia, in Germania. Lo riferisce la Bild.

Il detonatore era difettoso e per questo l’esplosione non si è verificata.

Drone con esplosivo vicino a un aereo ucraino: cos’è successo

Paura a Lipsia dove è stato trovato un drone pronto a esplodere vicino a un aereo ucraino. L’ordigno era artigianale e composto da benzina e fertilizzante contenente nitrato.

​Secondo la Bild, il drone è stato avvistato alle 23.40 da un dipendente dell’aeroporto – uno dei principali hub logistici d’Europa e scalo principale in Germania per la rotta verso l’Ucraina –nelle vicinanze di un Antonov Airlines ucraino.

A bordo dell’oggetto volante era fissato del materiale esplosivo con un innesco. L’ordigno non è esploso perché la miccia era difettosa.

La collisione precedente?

Come conseguenza di questo episodio, è stato chiuso temporaneamente (fino all’1.55 della notte) lo scalo di Lipsia ed è stata aperta un’indagine. Sul posto sono intervenuti la Polizia federale e gli artificieri. Le autorità tedesche mantengono il massimo riserbo e nessun responsabile è stato finora individuato né sono state formulate accuse. Gli investigatori stanno valutando anche l’ipotesi di un possibile atto di sabotaggio o di una “minaccia ibrida“.

Poco dopo, nello stesso aeroporto, un aereo Dhl ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale.

A riportare anche questa notizia è stata Bild che ha però specificato come non sia chiaro se le vicende siano legate e se si tratti dello stesso drone che, prima di essere trovato a terra vicino all’aereo di Kiev, possa aver avuto un contatto con il cargo Dhl, o se si tratta di due oggetti diversi.