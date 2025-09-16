Drone in Polonia sugli edifici governativi a Varsavia, arrestati 2 bielorussi: Nato in allerta, alta tensione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alta tensione a Varsavia, dove un drone è stato intercettato mentre sorvolava i palazzi governativi, compresa la residenza del presidente. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 15 settembre e ha portato all’arresto di due cittadini bielorussi. La notizia è stata confermata dal primo ministro Donald Tusk, che in un post su X ha parlato di un “mezzo neutralizzato” dalle forze di sicurezza e di indagini in corso per ricostruire le circostanze dell’incidente.

Drone in Polonia sugli edifici governativi a Varsavia

Come riporta Politico, il sorvolo con droni di aree sensibili arriva in un contesto già estremamente delicato per la sicurezza europea.

Solo pochi giorni fa, nella notte tra il 10 e l’11 settembre, 19 velivoli russi avevano violato lo spazio aereo della Polonia, costringendo Varsavia a invocare l’articolo 4 del Trattato Nato, che prevede consultazioni urgenti tra gli alleati in caso di minaccia alla sicurezza o all’integrità territoriale.

I danni provocati da un drone russo in una casa in Polonia

Secondo quanto riferito dai media polacchi, il drone neutralizzato il 15 settembre sorvolava via Parkowa e il Belvedere, sede della presidenza.

L’arresto dei due bielorussi ha immediatamente alzato il livello di allerta della Nato, che già nei giorni scorsi aveva avviato una missione di rafforzamento dei propri dispositivi difensivi lungo il fianco orientale dell’Europa.

La missione Nato Sentinella dell’Est

Proprio in risposta alle incursioni dei droni russi, l’Alleanza Atlantica ha dato il via all’operazione Sentinella dell’Est, che vede coinvolti diversi Paesi europei, inclusa l’Italia.

L’obiettivo è garantire la protezione di Polonia e Paesi baltici, con pattugliamenti dello spazio aereo e sorveglianza delle infrastrutture strategiche.

Sono stati messi a disposizione F-16 olandesi, Rafale francesi, Eurofighter tedeschi, oltre a fregate e sistemi di difesa aerea. Anche Roma partecipa con propri mezzi e personale.

A confermare l’urgenza della missione è stato il segretario generale Mark Rutte, che ha definito “inaccettabili” le continue violazioni russe, ricevendo il sostegno del comandante Usa in Europa Alexus Grynkewich.

Varsavia, intanto, ha deciso di chiudere i confini e ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

La replica di Mosca e la posizione degli Usa

Dal Cremlino è arrivata una risposta dura: il portavoce Dmitry Peskov ha accusato la Nato di essere “in guerra con la Russia”, ribadendo che il sostegno occidentale a Kiev rappresenta un coinvolgimento diretto.

Ambigua, invece, la posizione del presidente americano Donald Trump, che in un primo momento aveva minimizzato l’accaduto lasciando intendere di condividere la versione russa, salvo poi correggere il tiro e dichiarare di aver “perso la pazienza con Putin”.