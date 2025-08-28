Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati denunciati per tentato accesso illecito di dispositivi di comunicazione in carcere a Catania, dopo essere stati sorpresi con un drone modificato e diversi cellulari. L’episodio si è verificato nella notte, quando i ragazzi sono stati fermati nel centro della città dalla Polizia, insospettita dal loro comportamento. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i cellulari erano destinati ai detenuti del carcere cittadino, con l’obiettivo di introdurli illegalmente tramite un drone.

Il controllo notturno e il fermo dei sospetti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo durante un servizio notturno di controllo del territorio nel centro di Catania. Gli agenti delle Volanti hanno notato un’auto con tre giovani a bordo che, alla vista della pattuglia, hanno manifestato evidenti segni di nervosismo e un atteggiamento sospetto. Questo comportamento ha spinto i poliziotti a procedere con il fermo del veicolo per un controllo più approfondito.

L’identificazione e la perquisizione

Durante l’identificazione, è emerso che i tre ragazzi – di 21 anni, 18 anni e 17 anni – non erano residenti nella zona e non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile per la loro presenza nel centro cittadino. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione sia personale che dell’automobile, alla ricerca di eventuali elementi sospetti.

Il ritrovamento del drone e dei cellulari

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto sul sedile dell’auto un drone collegato tramite una lenza da pesca a un involucro di cellophane. All’interno di quest’ultimo sono stati trovati uno smartphone e due mini cellulari. Inoltre, nascosto dentro una scarpa, è stato scoperto un secondo involucro contenente altri due smartphone. In una borsa a tracolla, infine, sono stati recuperati gli accessori necessari per il collegamento remoto con il drone e un rocchetto di lenza da pesca.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

La successiva attività investigativa ha permesso agli inquirenti di ricostruire il piano dei tre giovani. I dispositivi di comunicazione erano destinati a essere introdotti all’interno del carcere di Catania, situato nella zona centrale della città, utilizzando il drone artigianalmente modificato per effettuare una “consegna” aerea. L’obiettivo era quello di fornire ai detenuti strumenti per comunicare con l’esterno in modo illecito, eludendo i controlli delle autorità penitenziarie.

Le accuse e il quadro normativo

I tre ragazzi sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso. Si tratta di un reato che punisce il tentativo di procurare o utilizzare dispositivi di comunicazione, come i telefoni cellulari, all’interno degli istituti penitenziari, sia da parte dei detenuti che dei complici esterni. La normativa prevede sanzioni anche per chiunque introduca o renda disponibili tali dispositivi ai detenuti, aggravando la posizione di chi si presta a simili attività illecite.

Il fenomeno dei droni e la sicurezza nelle carceri

Negli ultimi anni, l’utilizzo dei droni per il trasporto illecito di oggetti all’interno delle carceri è diventato un fenomeno sempre più diffuso. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione per contrastare questa nuova modalità di reato, che rappresenta una minaccia per la sicurezza degli istituti penitenziari e per l’ordine pubblico. L’episodio avvenuto a Catania conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione su queste pratiche, che sfruttano la tecnologia per aggirare le misure di sicurezza.

Le reazioni delle autorità e le misure di contrasto

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’efficacia dell’intervento delle Volanti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la tempestività delle operazioni di controllo. Sono allo studio ulteriori misure per rafforzare la sorveglianza nelle aree circostanti gli istituti penitenziari e per dotare il personale di strumenti tecnologici in grado di individuare e neutralizzare i droni utilizzati per scopi illeciti.

Conclusioni

L’operazione condotta a Catania rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra tecnologia e attività investigativa possa portare a risultati significativi nella lotta ai reati legati alla sicurezza delle carceri. La denuncia dei tre giovani coinvolti nel tentativo di introdurre cellulari in carcere tramite drone evidenzia la necessità di aggiornare costantemente le strategie di contrasto e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi connessi a queste pratiche.

