Drone sospetto abbattuto in Lituania da due caccia italiani Eurofighter dell'Aeronautica, analisi sui rottami

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Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air ‘Baltic Thunder III dell’Aeronautica militare italiana hanno abbattuto un drone in seguito alla violazione dello spazio aereo in Lituania. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa chiarendo che gli aerei sono decollati in modalità scramble (decollo di emergenza) nell’ambito della missione Nato di difesa sul fianco orientale dell’Alleanza.

I caccia italiani abbattono il drone

In un tweet su X, il ministero della Difesa ha fatto sapere che “nella tarda serata di ieri, due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air ‘Baltic Thunder III dell’Aeronautica militare italiana sono decollati in modalità scramble (decollo di emergenza) nell’ambito della missione Nato di difesa aerea sul fianco orientale dell’Alleanza, in seguito alla violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone”.

“Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota – si legge nel post – neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall’Alleanza”.

Il ministero della Difesa ha inoltre specificato che si tratta “del secondo episodio, nell’arco di un mese, che vede coinvolti i nostri caccia”.

A quanto si apprende da fonti Nato, che hanno avviato gli accertamenti, il ministero ha fatto sapere che “il drone è di sospetta provenienza russa, ma si attende conferma dagli accertamenti delle autorità lituane e della Nato”.

Il ministro Crosetto sul drone abbattuto dai caccia

Sull’intervento dei caccia dell’aeronautica militare italiana è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“È anche per episodi come questo che la presenza dei nostri militari sul Fianco Est è fondamentale, a garanzia della sicurezza collettiva“, ha detto Crosetto.

Il ministro ha aggiunto che sarà “lì al loro fianco per portare la vicinanza del governo e dell’Italia e ringraziarli, a nome degli italiani, del prezioso lavoro che svolgono”.

Dopo la visita in Bulgaria, il titolare della Difesa italiana prosegue la sua missione sul Fianco Est dell’Alleanza, con tappe in Polonia, Lettonia e Lituania, dove avrà diversi incontri istituzionali e visiterà i contingenti italiani.

Il presidente lituano sul caccia abbattuto

Il presidente lituano Gitanas Nausėda, dopo l’abbattimento del drone, ha affermato che “con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo”.

“I nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli alleati, la cui presenza contribuisce a proteggere i nostri cieli e a rafforzare la nostra sicurezza”, ha scritto a sua volta su X il ministro lituano degli Affari esteri Kestutis Budrys, secondo il quale “la Nato resta vigile, impegnata e pronta”.

Secondo l’emittente nazionale lituana Lrt, che cita il Centro nazionale per la gestione delle crisi (Nkvc), il drone è precipitato in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nella parte centrale del Paese.