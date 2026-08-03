Drone ucraino precipita su una spiaggia vicino al "palazzo di Putin", ci sarebbero delle vittime

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un drone è precipitato sulla spiaggia di Arkhipo-Osipovka, nella regione russa di Krasnodar, che si affaccia sul mar nero. Si tratterebbe di un velivolo militare ucraino, come mostrerebbero alcuni video verificati anche da testate occidentali. Le autorità russe sostengono che, nello schianto, siano morti sette civili e ne siano rimasti feriti 40. Poco lontano dal luogo dell’impatto si trova una lussuosa residenza estiva che appartiene al presidente russo Vladimir Putin.

Drone ucraino si schianta su una spiaggia in Russia

Nella giornata di lunedì 3 agosto un drone che apparterrebbe all’esercito ucraino si è schiantato sulla spiaggia di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Gelendzhik, sul Mar Nero, in territorio russo.

Circola un video dello schianto, che è stato verificato dalla televisione pubblica britannica, la Bbc, e da Reuters, una delle agenzie di stampa più affidabili al mondo, sempre britannica.

ANSA

Secondo le autorità locali russe, nello schianto sarebbero morte almeno sette persone, mentre almeno 40, tra cui diversi bambini, sarebbero rimaste ferite.

Gli attacchi con i droni ucraini in Russia

Da diversi mesi l’Ucraina prende di mira la Russia con lanci di droni. I primi obiettivi erano state le raffinerie, per limitare l’esportazione di derivati del petrolio con cui Mosca finanzia l’invasione dell’Ucraina.

Negli ultimi mesi, però, si sono aggiunti alla lista dei bersagli anche alcuni obiettivi più legati alla società civile, come i magazzini di Wildberries, la “Amazon russa”, accusata di curare la logistica per alcuni rifornimenti dell’esercito di Mosca.

L’Ucraina ha sempre negato di aver preso di mira civili volontariamente, così come ha sempre fatto la Russia. Kyiv non ha commentato la notizia del drone schiantato sulla spiaggia del Mar Nero.

Il “palazzo di Putin” vicino al luogo dello schianto

Nei pressi della spiaggia dove si è schiantato il drone sorge una villa che appartiene al presidente russo Vladimir Putin.

È soprannominata “il palazzo di Putin” ed era diventata famosa grazie alle inchieste di Alexei Navalny, attivista russo e oppositore di Putin morto nelle prigioni russe nel 2024.

Navalny aveva scoperto nel 2021 che il palazzo era costato 1,1 miliardi di euro, fondi in parte ottenuti illecitamente.