Droni in Danimarca sopra l'aeroporto di Aalborg, vicino a una base militare dove si trovano caccia F-16 e F-35

Avvistamenti di droni hanno provocato la chiusura temporanea degli aeroporti di Aalborg e Billund, in Danimarca, con segnalazioni anche a Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. Il ministro della Difesa parla di attacco “ibrido”, ma senza prove di un coinvolgimento russo. Le indagini proseguono mentre i voli sono stati riattivati.

Droni sopra l’aeroporto di Aalborg in Danimarca

Nella tarda serata di ieri – mercoledì 24 settembre 2025 – droni non identificati sono stati avvistati nei pressi dell’aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca.

Lo scalo, che serve sia voli commerciali sia attività militari con F-16 e F-35, è rimasto chiuso per tre ore. Segnalazioni sono arrivate anche dagli aeroporti di Billund, Esbjerg, Sønderborg e dalla base aerea di Skrydstrup.

iStock L’interno dell’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, che è stato temporaneamente chiuso a causa della presenza di droni non identificati

La polizia danese ha ricevuto le prime segnalazioni alle 21:44 ad Aalborg e poi, alle 4:21 di giovedì, anche a Billund, dove lo spazio aereo è stato chiuso per un’ora.

L’identificazione dei droni

Non è stato possibile abbattere i droni né individuare gli operatori. Le autorità hanno parlato di uno schema simile a quello che lunedì aveva costretto alla sospensione dei voli a Copenaghen.

In conferenza stampa, il ministro Troels Lund Poulsen ha definito l’operazione “sistematica” e “ibrida”, condotta da un attore professionista. Ha chiarito che non ci sono prove di un coinvolgimento russo e che i droni “non provengono da molto lontano”.

Pur ribadendo che le forze armate hanno la capacità di abbatterli, ha escluso una minaccia militare diretta contro la Danimarca.

I droni dei giorni scorsi

Gli avvistamenti di Aalborg e Billund seguono quelli registrati a Copenaghen all’inizio della settimana, quando anche la premier Mette Frederiksen aveva dichiarato di non poter escludere responsabilità russe.

Secondo la Polizia nazionale si tratta del più grave “attacco” mai subito dalle infrastrutture critiche del Paese, identificandolo in un contesto di costanti incursioni di droni probabilmente russi (ipotesi smentita dall’ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin).

Le verifiche sono affidate a Polizia, Intelligence e Ministeri competenti. È prevista una conferenza stampa con i ministri della Difesa e della Giustizia per aggiornamenti. Nel frattempo il traffico aereo negli scali interessati è tornato regolare, ma resta alta l’allerta.