Droni in volo sulla Germania, chiuso l'aeroporto di Monaco: i casi in Danimarca e Polonia, chi c'è dietro

L’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato chiuso nella serata di giovedì 2 ottobre a causa di una serie di avvistamenti di droni. Lo scalo è stato poi riaperto nella mattinata successiva. A segnalare la presenza di droni nei cieli tedeschi sono stati diversi testimoni: in corso le indagini per capirne la provenienza e il motivo per cui si trovassero lì.

Droni sospetti, chiude l’aeroporto di Monaco in Germania

Attimi di apprensione in Germania dove lo scalo di Monaco, il secondo più importante del Paese, è stato chiuso in seguito all’avvistamento di droni nei cieli della città e nelle vicinanze proprio dell’aeroporto.

Sono stati sospesi 17 voli per un totale di quasi 3.000 passeggeri coinvolti. A essi sono stati forniti letti da campo, coperte e cibo per affrontare la notte. La decisione dei tedeschi arriva in un clima di massima allerta per la minaccia dei droni e dopo i casi che hanno riguardato Polonia e Danimarca che, di recente, hanno lamentato incursioni della Russia nel proprio spazio aereo.

Cos’è successo: la ricostruzione

L’aeroporto di Monaco è stato dunque chiuso per diverse ore nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, da mezzanotte alle 5: le operazioni di volo sono state dapprima limitate e in seguito sospese del tutto dal Controllo del traffico aereo tedesco (Dfs). Lo stop ufficiale si è avuto a partire dalle 22:18.

Come detto, 17 voli non sono partiti mentre altri 15 sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte.

Gli avvistamenti sono cominciati intorno alle 19:30 e si sono protratti poi nelle ore successive, spingendo alla decisione di chiudere lo scalo. Come riporta Ansa, le autorità bavaresi stanno cercando di identificare i dispositivi e i loro proprietari ma hanno comunicato di “non avere ancora informazioni sul tipo e sul numero di droni né sulla loro origine”.

Settimana di tensione

Si tratta questo di un periodo molto intenso per la Germania e per i propri aeroporti. È all’orizzonte, infatti, l’ultimo fine settimana dell’Oktoberfest e sono previste centinaia di migliaia di persone in visita a Monaco di Baviera.

Sempre in territorio tedesco, nello stato del Schleswig-Holstein, solo pochi giorni prima è stato avvistato uno sciame di droni e il governo ha fatto intendere che autorizzerà le forze armate ad abbatterli. Quanto accaduto nel capoluogo bavarese, che vanta, dopo Francoforte, il secondo scalo più importante del Paese e il settimo più trafficato dell’Unione europea con 41,5 milioni di passeggeri nel 2024, avviene poi alla vigilia di una festa nazionale, il Giorno della Riunificazione tedesca.

La stessa città di Monaco ha vissuto una settimana di grande tensione. L’ Oktoberfest era stato temporaneamente sospeso a causa di una minaccia di bomba e in un edificio della città, nella zona nord, erano stati ritrovati degli esplosivi.

I precedenti in Polonia e Danimarca e le accuse alla Russia

La sospensione per circa 7 ore del traffico in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Monaco di Baviera arriva in uno momento di grande tensione politica. La Germania è in stato di massima allerta di fronte alla minaccia dei droni, dopo quanto accaduto a diversi paesi europei come Polonia, Norvegia e Danimarca.

Si tratta infatti solo dell’ultimo episodio di una serie di incidenti simili che stanno impensierendo l’aviazione europea e preoccupando i leader dell’Unione Europea. In un recente vertice a Copenaghen si è discusso della necessità di rafforzare le difese del blocco con misure anti-drone e della possibilità di creare un cosiddetto “muro di droni” lungo la frontiera orientale dell’Unione. Prima lo spazio aereo della Polonia, nello scorso settembre, poi quello di Danimarca e Norvegia, sono stati violati dal volo di diversi droni di probabile provenienza russa.

Mosca ha negato ogni responsabilità per gli incidenti mentre Vladimir Putin ha scherzato affermando che non ordinerà nuove incursioni in giro per l’Europa. Intanto la premier danese Mette Frederiksen ha lanciato un appello affinché l’Ue sia in grado di difendersi mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha aggiunto: “La Russia cerca di metterci alla prova e di seminare divisione e ansia nelle nostre società”.