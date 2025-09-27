Droni su basi militari in Danimarca e sulla Germania, Copenaghen parla di “attacco ibrido”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Diversi droni non identificati sono stati avvistati su basi e scali in Danimarca; Copenaghen parla di “attacco ibrido” e ipotizza la Russia, senza però esibire prove. Sorvoli e verifiche anche in Norvegia, Germania e Lituania. In vista del vertice Ue a Copenaghen, arrivano misure anti-drone e l’Unione spinge su un “muro dei droni”. Mosca nega il coinvolgimento e denuncia un’escalation europea.

Nuovi voli di droni su basi militari e aeroporti

Nella serata di ieri – venerdì 26 settembre 2025 – in Danimarca sono stati avvistati droni sopra siti militari, inclusa la base di Karup, la più grande del Paese.

La polizia ha riferito che “da uno a due droni” sono stati osservati intorno alle 20:15 di venerdì sopra e vicino alla base, ma non sono stati abbattuti.

Getty Il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, il ministro della Giustizia Peter Hummelgaard, il capo della polizia nazionale Thorkild Fogde e il capo della Difesa Michael Hyldgaard tengono una conferenza stampa sulle recenti attività dei droni in diversi aeroporti della Danimarca

Lo spazio aereo civile di Midtjylland, che condivide le piste con Karup, è stato chiuso temporaneamente senza conseguenze sui voli. Le autorità danesi definiscono la sequenza di sorvoli un “attacco ibrido”.

L’ipotesi della responsabilità della Russia

La premier Mette Frederiksen ha indicato la Russia come principale minaccia per la sicurezza europea, mentre il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen parla di un’azione condotta da un “attore professionista”.

Tuttavia, non ci sono prove di un coinvolgimento di Mosca; l’ambasciata russa a Copenaghen respinge le accuse e parla di “provocazione e messa in scena”. In ogni caso, Copenaghen ospiterà un vertice Ue la prossima settimana e ha accettato l’offerta svedese di tecnologia anti-drone per la sicurezza dell’evento.

Nel frattempo però, anche la Norvegia indaga su “possibili avvistamenti” nell’area della base di Ørland, dove sono dislocati caccia F-35; secondo il quartier generale congiunto, “almeno due droni” avrebbero sorvolato una zona riservata per circa un’ora.

L’allerta in Germania

In Germania, nella regione dello Schleswig-Holstein al confine con la Danimarca, l’allarme droni è scattato nelle stesse ore. Le autorità federali parlano di sospetto atto di spionaggio e hanno avviato “intense e continue discussioni” con la Bundeswehr.

Secondo quanto riportato da Bild, il governo valuta una revisione della legge sulla sicurezza aerea che potrebbe consentire ai militari di abbattere droni in casi eccezionali, oggi competenza esclusiva della Polizia.

Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha dichiarato che la Germania vive “una svolta nella difesa civile e militare”, sottolineando la necessità di rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche. Per ora, la sorveglianza aerea è stata aumentata e si studiano nuove regole che estendano i poteri di intervento delle forze armate.