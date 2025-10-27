Droni su Mosca dall'Ucraina, mentre Putin risponde a Trump sul nuovo missile nucleare Burevestnik

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pioggia di droni su Mosca. Kiev risponde ai successi sul fronte rivendicati da Vladimir Putin lanciando decine di velivoli comandati a distanza su alcune regioni della Russia. Il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver intercettato 193 droni ucraini, per la maggior parte diretti verso la capitale. L’attacco, che avrebbe provocato in totale quattro vittime e cinque feriti, è arrivato all’indomani dell’annuncio del Cremlino dei test sul missile a propulsione nucleare Burevestnik, su cui c’è stato il botta e risposta con Donald Trump.

I droni ucraini su Mosca

Secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre sono stati almeno 40 i droni arrivati dall’Ucraina che hanno sorvolato la regione di Mosca, puntando alla capitale, e altri 47 sopra la regione di Bryansk. Uno dei velivoli finiti nella regione sud-occidentale della Russia ha centrato un minibus nel villaggio di Pogar, uccidendo l’autista e ferendo cinque persone.

Secondo le autorità locali, i droni di Kiev avrebbero causato la morte di un’altra persona a Belgorod e di due donne nella regione sotto il controllo delle milizie filorusse di Donetsk.

ANSA

Detriti in un edificio residenziale di Krasnogosk, nella regione di Mosca, colpito da un attacco di un drone ucraino il 24 ottobre, che ha causato cinque feriti

Le esplosioni nella capitale russa Il lancio di droni da parte di Kiev ha costretto le autorità a sospendere temporaneamente le attività negli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky, mentre esplosioni sono state sentite in diverse zone di Mosca e nella regione circostante e un incendio sarebbe scoppiato in un deposito di petrolio a Serpukhov. Anche nell'oblast di Tula sono stati distrutti 24 droni ucraini, senza segnalazioni di vittime o danni a edifici e infrastrutture.

Il botta e risposta tra Putin e Trump sul missile Burevestnik

Nelle stesse ore dell’attacco ucraino sui territori russi, Dondald Trump commentava i test sul missile nucleare Burevestnik annunciati da Vladimir Putin.

Ai cronisti a bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha detto che il capo del Cremlino dovrebbe pensare a trovare un accordo sull’Ucraina “invece di testare missili“.

“Dovrebbe far finire la guerra, una guerra che avrebbe dovuto richiedere una settimana entrerà presto nel suo quarto anno. Questo è quello che dovrebbe fare invece di testare missili”, ha affermato.

Alla bacchettata di Trump non si è fatta attendere la replica di Mosca. Citato dall’agenzia russa Interfax, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la posizione degli Stati Uniti “è importante”, ma “la Russia e il presidente della Russia, prima di tutto, si fanno guidare dai propri interessi nazionali”.

“Non c’è nulla – ha aggiunto Peskov, citato ancora dalla Tass – che possa o debba mettere sotto pressione le relazioni tra Mosca e Washington, tanto più che queste relazioni sono a un livello minimo”.