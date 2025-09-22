Droni sull'aeroporto di Copenaghen in Danimarca, scalo chiuso per precauzione e voli dirottati: la situazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’aeroporto di Copenaghen, in Danimarca, ha chiuso e sospeso voli per il rilevamento di droni in area, dirottando oltre 15 aerei e bloccando partenze. Intanto cresce la tensione internazionale: jet russi violano lo spazio Nato, con la Polonia pronta a reagire. Mosca nega, ma Putin avverte di possibili risposte militari, aumentando il rischio di escalation.

Droni sull’aeroporto di Copenhagen, chiuso

Nella serata di lunedì 22 settembre l’aeroporto di Copenaghen, capitale della Danimarca, è rimasto paralizzato. Arrivi e partenze sono stati interrotti dopo l’avvistamento di alcuni droni in volo sopra lo scalo.

Naviair, responsabile della sicurezza del traffico aereo danese, ha chiuso lo scalo alle 20:30 circa, parlando di due-quattro droni di grandi dimensioni.

Oltre 15 aerei sono stati dirottati a scopo precauzionale dall’aeroporto di Copenaghen

Secondo Flightradar24, dalle 20:26 nessun aereo ha potuto decollare o atterrare, salvo un velivolo che ha ricevuto permesso speciale per motivi di carburante. Oltre 15 aerei sono stati dirottati verso altre destinazioni, e diversi voli hanno subito cancellazioni o ritardi.

La gestione del caso in Danimarca

A illustrare il caso la portavoce dell’aeroporto, Lise Agerley Kürstein, che ha dichiarato che la misura è stata adottata per prevenire rischi gravi.

Le forze di polizia, presenti in gran numero sul posto, hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili e riportare la situazione alla normalità.

Le tensioni in Europa

Intanto, mentre la Danimarca gestiva il blocco, l’Onu riuniva il Consiglio di Sicurezza per discutere delle incursioni aeree russe nello spazio Nato.

In Estonia e in Polonia si sono registrati episodi che hanno spinto Varsavia a minacciare l’abbattimento di velivoli ostili, ricevendo sostegno immediato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti.

“Quando abbiamo a che fare con situazioni non del tutto chiare, come il recente sorvolo di aerei da caccia russi sulla piattaforma petrolifera Petrobaltic, bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase molto acuta del conflitto” ha precisato Tusk.

Il premier polacco ha però avvertito che qualsiasi scelta dovrà essere condivisa dagli alleati, per non scivolare in un’escalation incontrollabile.

Gli analisti restano preoccupati: sebbene finora gli sconfinamenti non abbiano richiesto risposte armate, il pericolo di un incidente resta concreto. Putin ha ribadito che la Russia può reagire con mezzi militari, aumentando la tensione internazionale e il rischio di nuove crisi.