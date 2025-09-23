Droni sull'aeroporto di Copenaghen, Zelensky accusa la Russia mentre la polizia indica un "attore capace"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Continuano le indagini sui droni che hanno sorvolato sull’aeroporto di Copenaghen, in Danimarca, rimasto chiuso per ore. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di aver violato lo spazio aereo della Nato. Lo scalo ha riaperto ma continuano i ritardi e le cancellazioni dei voli.

L’accusa di Zelensky alla Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, su X, ha reso noto di aver parlato delle “violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO, anche il 22 settembre a Copenaghen” con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva.

“Abbiamo scambiato – ha scritto sul social network – opinioni sulle ragioni. Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati, sia Stati che istituzioni, alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni”.

Le indagini sui droni sopra l’aeroporto di Copenaghen

Nel corso della conferenza stampa, la polizia di Copenaghen non ha né confermato né smentito che i droni siano russi, limitandosi a riferire di essere al lavoro.

La chiusura dell’aeroporto, durata circa quattro ore, avrà ripercussioni anche sui passeggeri in partenza da Copenaghen nella mattinata del 23 settembre 2025.

Sul sito web delle partenze programmate, diversi voli mattutini risultano cancellati o in ritardo. Un riquadro informativo sul sito ufficiale, www.cph.dk, informa che i passeggeri sono invitati a contattare la propria compagnia aerea per informazioni.

La polizia danese, che non ha ancora individuato i responsabili del sorvolo dei droni sull’aeroporto di Copenaghen, ritiene comunque che si tratti di persone “competenti”.

“Il numero, le dimensioni, le rotte di volo, il tempo trascorso sopra l’aeroporto. Tutto questo insieme indica che si tratta di un attore capace. Quale attore capace, non lo so”, ha detto ai giornalisti l’ispettore di polizia Jens Jespersen.

I disagi per i passeggeri all’aeroporto di Copenaghen

La chiusura dell’aeroporto ha causato numerosi ritardi e disagi per 20.000 passeggeri. Il vice ispettore di polizia Jakob Hansen ha fatto sapere che i droni non sono stati abbattuti dalle autorità, ma sono scomparsi dalla zona da soli e non si sa dove siano andati.

“Stiamo cercando di scoprire – ha aggiunto – che tipo di droni si trovavano nei pressi dell’aeroporto e da dove provengono”.

“Verso le 20:30 – ha ricostruito Hansen – la polizia di Copenaghen ha ricevuto una notifica da Naviair (l’ente che controlla e gestisce il traffico aereo) che lo spazio aereo era chiuso a causa dell’osservazione dei droni. La polizia, tuttora presente nello scalo, ha quindi avviato un’indagine approfondita, in collaborazione con il PET e le forze armate danesi”.

Il sito Flightradar24 ha reso noto che nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2025 sono stati cancellati oltre 50 voli e altrettanti aerei sono stati deviati.

Cosa è successo

L’aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca, è stato chiuso intorno alle 20:30 proprio a seguito del rilevamento di droni sospetti che sorvolavano lo scalo.

La polizia danese ha avviando una collaborazione con le autorità norvegesi per chiarire se esista un collegamento tra i droni avvistati sull’aeroporto di Copenaghen e quello segnalato intorno alla mezzanotte su Oslo, obbligando alla chiusura dello spazio aereo cittadino.

Dalla Norvegia è arrivata anche la segnalazione, rilanciata dai media locali, di droni che avrebbero sorvolato un’area militare presso la Fortezza di Akershus intorno alle 21.

Secondo le prime informazioni non ufficiali, ci sono stati due arresti, apparentemente cittadini stranieri. Anche se, rilevano sempre i media, non ci sono ancora elementi per dire che l’incidente sia collegato ai droni che hanno provocato la chiusura dell’aeroporto di Copenaghen.