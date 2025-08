Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 18 provvedimenti cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nella notte tra Carini, Capaci e Isola delle Femmine, dove sono stati colpiti tre gruppi criminali ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni ai danni di clienti e familiari. L’azione, coordinata dalla Procura di Palermo, è stata eseguita con il supporto di numerose unità specializzate e ha visto coinvolti oltre 100 Carabinieri.

L’operazione: numeri e dettagli

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, nella notte tra il 2023 e il 2024 è stata portata a termine una complessa attività investigativa che ha permesso di eseguire 18 provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Palermo. In particolare, sono state disposte 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 8 obblighi di presentazione alla P.G. con obbligo di dimora (di cui 1 persona attualmente irreperibile) e 2 obblighi di presentazione alla P.G.. Tra i destinatari, 3 risultano già detenuti per altre cause.

I reati contestati: spaccio ed estorsioni

Le accuse mosse agli indagati sono gravi: a vario titolo, sono ritenuti responsabili di spaccio continuato di sostanze stupefacenti, anche in concorso, e di estorsioni nei confronti di alcuni assuntori e dei loro familiari. L’attività investigativa ha permesso di documentare una fitta rete di spaccio di cocaina e marijuana, con consegne a domicilio organizzate tramite utenze telefoniche dedicate, attraverso le quali i clienti contattavano direttamente gli spacciatori.

Le indagini: un lavoro di squadra tra più reparti

La Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carini ha condotto le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. L’operazione ha coinvolto anche il personale del Comando Provinciale di Palermo, la Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, le “Aliquote di Primo Intervento” del Gruppo di Palermo e le unità cinofile antidroga e anti esplosivo di Palermo Villagrazia. In totale, sono stati impegnati circa 100 Carabinieri per garantire la riuscita del blitz.

Tre gruppi criminali nel mirino

Le indagini hanno permesso di individuare 3 gruppi criminali particolarmente attivi nel territorio compreso tra Carini, Capaci e Isola delle Femmine. Queste organizzazioni si erano specializzate nello spaccio di sostanze stupefacenti, gestendo una rete di distribuzione capillare e organizzata. Gli inquirenti hanno ricostruito il modus operandi dei gruppi, che prevedeva la consegna a domicilio delle dosi e l’utilizzo di telefoni dedicati per ricevere gli ordini dai clienti.

Estorsioni ai danni dei clienti e delle famiglie

L’attività tecnica svolta dagli investigatori ha consentito di accertare diversi episodi di estorsione e tentata estorsione ai danni dei clienti e dei loro familiari. In particolare, le vittime erano coloro che avevano accumulato debiti per l’acquisto di sostanze stupefacenti. I gruppi criminali, per recuperare il denaro, ricorrevano a minacce e pressioni, aggravando ulteriormente la posizione delle persone coinvolte.

Altre denunce e il coinvolgimento di numerose persone

Oltre ai 18 indagati destinatari delle misure cautelari, sono state denunciate a piede libero altre 12 persone per reati in materia di stupefacenti. Questo dato conferma l’ampiezza del fenomeno e la ramificazione delle attività illecite sul territorio.

Il dispositivo messo in campo

Per garantire la sicurezza e l’efficacia dell’operazione, sono stati mobilitati un centinaio di militari, tra cui personale delle unità specializzate antidroga e anti esplosivo. Il coordinamento tra i diversi reparti ha permesso di agire simultaneamente su più obiettivi, assicurando l’esecuzione dei provvedimenti cautelari e la raccolta di ulteriori elementi probatori.

Presunzione di innocenza e iter processuale

È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, gli indagati sono attualmente solo gravemente indiziati di delitto. La loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento e potrà essere definita solo dopo l’eventuale emissione di una sentenza di condanna definitiva, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Un duro colpo alla criminalità locale

L’operazione rappresenta un significativo passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata locale, che da tempo aveva trasformato le aree di Carini, Capaci e Isola delle Femmine in punti nevralgici per il traffico di droga. La collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e la Procura di Palermo ha permesso di smantellare una rete ben strutturata, restituendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza della sinergia tra forze dell’ordine e magistratura. L’operazione, frutto di mesi di lavoro e di un’attenta attività investigativa, dimostra la determinazione delle istituzioni nel contrastare il fenomeno dello spaccio e delle estorsioni che minano la tranquillità delle comunità locali.

Conclusioni

Il blitz condotto dai Carabinieri nella provincia di Palermo segna un punto di svolta nella lotta al traffico di droga e alle estorsioni nel territorio. L’attenzione resta alta e le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili e consolidare il quadro accusatorio nei confronti degli indagati.

