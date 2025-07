Drusilla Foer "spesso in disaccordo con Giorgia Meloni, ma non riesco a farmela stare antipatica"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Drusilla Foer, alter ego artistico dell’attore Gianluca Gori, ha parlato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivelando di essere “molto spesso in disaccordo con lei”, ma aggiungendo anche di non riuscire a “farmela stare antipatica”. “Vorrei che dialogasse in modo più serio con i giovani” è il suo consiglio alla premier.

Cosa pensa Drusilla Foer di Giorgia Meloni

Parlando in un’intervista a La Repubblica, Drusilla Foer ha dichiarato a proposito di Giorgia Meloni: “Sono molto, molto spesso in disaccordo con ciò che dice, per il modo in cui lo fa e per l’approssimazione. Ma non riesco a farmela stare antipatica“.

Interpellata su un consiglio non richiesto da dare alla premier, Drusilla Foer ha aggiunto: “Vorrei che dialogasse in modo più serio con i giovani. Ha carisma e mi piacerebbe che stabilisse un confronto, con meno slogan, per suscitare un dibattito. I ragazzi hanno bisogno anche di scontro e di uscire dal torpore”.

ANSA

Drusilla Foer è l’alter ego artistico dell’attore Gianluca Gori. Sta girando l’Italia con lo spettacolo “Parla con Dru” e in autunno l’attende il “Frida opera musical” dedicato alla pittrice Frida Kahlo.

A Meloni, nell’intervista, ha richiesto più responsabilità, “perché è una donna attenta alle istituzioni con una prontezza di risposta”.

Ancora Drusilla Foer sulla presidente del Consiglio: “La invito al dialogo con i giovani, non cerchi di convincere noi. Lavori su chi ha 50, 70 anni di vita davanti a sé”.

Drusilla Foer in politica? La sua reazione

A Drusilla Foer è stato chiesto anche se la politica si fosse interessata a lei dopo il successo ottenuto con la sua partecipazione a Sanremo tre anni fa. La sua risposta: “Non hanno osato tirarmi dentro, ma ci sono state allusioni”.

Poi ha aggiunto: “Sono una signora abitata da altri esseri, non l’ideale con questo vento di destra“.

L’attacco di Drusilla Foer sulla cultura in Italia

In un altro passaggio dell’intervista, Drusilla Foer ha aperto una polemica sullo stato della cultura nel nostro Paese: “Vive una regressione. Hanno amputato stagioni teatrali, come se la cultura non producesse denaro”.

“Si pensa che sia l’ultima ruota del carro“, ha dichiarato ancora con amarezza Drusilla Foer.