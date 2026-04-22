Dua Lipa e il matrimonio a Palermo con Callum Turner, prenotato l'hotel Villa Igiea: chi è il proprietario

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dua Lipa si sposerà con Callum Turner e il matrimonio si terrà a Palermo. Sono previsti ben tre giorni di festa, tra il 5 e il 7 settembre, e sarebbe già stato prenotato un intero piano di suite a Villa Igiea, hotel e prestigiosa location per matrimoni dal 2018 di proprietà del gruppo Rocco Forte.

Cosa si sa sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo

A lanciare l’indiscrezione sulle nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo è stato Il Giornale di Sicilia, che ha preannunciato tre giorni di festa (tra il 5 e il 7 settembre) per il matrimonio tra la cantante e l’attore e modello.

Per l’occasione, sarebbe già stato prenotato un intero piano di suite a Villa Igiea, destinate alle tante stelle del jet set internazionale attese a Palermo per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner.

ANSA

Chi è il proprietario di Villa Igiea

Villa Igiea è un hotel 5 stelle di lusso a Palermo, rilevato nel 2018 dal gruppo Rocco Forte.

Lo storico palazzo di fine secolo è anche una prestigiosa location per matrimoni. Sul sito internet di Villa Igiea si legge: “Realizzate il matrimonio dei vostri sogni in uno scenario indimenticabile con un tocco di raffinata eleganza e cura dei dettagli, per un giorno memorabile da celebrare negli anni a venire”.

Il legame speciale di Dua Lipa con Palermo

La notizia del matrimonio di Dua Lipa in programma a Palermo nel settembre 2026 non fa altro che confermare il legame speciale tra la cantante internazionale e la città siciliana.

Nel 2023, l’artista ha posato con la maglia rosanero del Palermo calcio per il lancio di un paio di sneakers dedicate alla città siciliana.

Lo scorso luglio, proprio in compagnia del suo futuro sposo Callum Turner, Dua Lipa era stata a Palermo per un tour tra i luoghi storici del capoluogo siciliano (dalla Cattedrale di Palermo alla Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, passando per la Cappella Palatina), documentato sul suo profilo Instagram. “Palermo nel mio cuore“, aveva scritto Dua Lipa sui social.

In quell’occasione, Dua Lipa e Callum Turner avevano soggiornato proprio a Villa Igiea.