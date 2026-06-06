Dua Lipa e nozze con Turner in Sicilia, Telegraph attacca sulla Mafia: per Schifani "danno d'immagine enorme"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La stampa britannica non perde l’occasione delle nozze di Dua Lipa a Palermo per rilanciare gli stereotipi sulla mafia in Sicilia. Il quotidiano The Telegraph ha titolato con “ex covo della mafia” l’articolo sul matrimonio tra la popstar inglese e l’attore Callum Turner, in riferimento in particolare a Bagheria, comune alle porte del capoluogo dove è in programma il ricevimento dall’eco internazionale. Un’etichetta affibbiata anche dal tabloid The Sun, che ha scatenato la polemica in Sicilia e la reazione del presidente della Regione, Renato Schifani.

Il titolo del Telegraph

“L’ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell’anno” è il titolo scelto dal Telegraph per raccontare il matrimonio a Palermo di Dua Lipa e Callum Turner. Nell’articolo online del quotidiano britannico appariva originariamente “covo della mafia”, prima della correzione con la successiva aggiunta della parola “ex”.

“Dua Lipa e Callum Turner si preparano a prendere possesso di un’ex roccaforte di Cosa Nostra per tre giorni di festeggiamenti” è invece il sottotitolo, con riferimento a Villa Valguarnera di Bagheria, dove è stato organizzato il banchetto nuziale delle star.

ANSA

Le polemiche per le nozze di Dua Lipa

Un titolo da cui ha preso le distanze lo stesso autore dell’articolo, il corrispondente dall’Italia Nick Squires, che nel reportage descrive il riscatto dalla mafia dei luoghi del ricevimento scelti da Dua Lipa.

“Non l’ho fatto io”, ha spiegato all’Agenzia Italia, che lo ha contattato.

A fare eco al Telegraph è stato anche il tabloid The Sun, con un altro pezzo dal titolo “Sole, mare e sopranos, il passato brutale dell’isola amato dalle star” che ha alimentato ancora di più le polemiche scoppiate in Sicilia.

La richiesta di scuse di Renato Schifani

A rispondere ai quotidiani inglesi, all’indomani della festa esclusiva in centro storico a Palermo, è stato il presidente della Sicilia, Renato Schifani, chiedendo al Telegraph delle scuse.

Prendendo atto della modifica del titolo da parte del quotidiano, “una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate”, il governatore ha sottolineato che “tuttavia, questa modifica non basta, il danno d’immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico”

“Le nozze di Dua Lipa – ha aggiunto Schifani – hanno acceso i riflettori internazionali sulle bellezze e sulle eccellenze della Sicilia. È quindi ancora più grave che una testata prestigiosa abbia scelto di richiamare un cliché che mortifica un intero popolo. Per questo ritengo che la semplice correzione del titolo non sia sufficiente. Mi aspetto dal Telegraph delle scuse ufficiali alla Sicilia e ai siciliani. Il rispetto per la verità dei fatti e per la dignità di una comunità non può essere considerato un dettaglio editoriale”. Forse ti può interessare Gianfranco Bonzi truffato da finta Dua Lipa, si indaga per istigazione al suicidio: la mossa della Procura La fine della relazione virtuale tra Gianfranco Bonzi e la falsa Dua Lipa potrebbe aver portato il 59enne milanese al suicidio: il punto sulle indagini