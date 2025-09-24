Dua Lipa ha licenziato lo storico manager ebreo David Levy per una lettera contro i rapper filo-palestinesi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La popstar britannica Dua Lipa ha preso una decisione drastica: licenziare il suo storico manager David Levy, ebreo e agente della Wme, dopo la scoperta della sua firma in una lettera che chiedeva l’esclusione dei rapper filo-palestinesi Kneecap dal festival di Glastonbury. Una rottura che intreccia politica e musica, con al centro il conflitto israelo-palestinese e le posizioni pubbliche sempre più nette degli artisti sulla guerra a Gaza.

Perché Dua Lipa ha licenziato il manager David Levy

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il 23 settembre, Dua Lipa avrebbe considerato l’azione di Levy come un chiaro segnale di sostegno alla guerra israeliana nella Striscia di Gaza e al trattamento dei palestinesi.

Una fonte vicina alla cantante ha spiegato: “Dua si è assicurata tramite i suoi collaboratori che David Levy non lavorasse più alla sua musica. Lei è apertamente pro-Palestina e questa non è una posizione compatibile con la sua”.

Getty Images

Dua Lipa

La lettera contro i Kneecap

Tutto è esploso quando Levy, insieme ad altri professionisti dell’industria musicale, ha firmato un documento indirizzato a Michael Eavis, fondatore di Glastonbury.

Nel testo si chiedeva la rimozione dei Kneecap dal cartellone, accusandoli di sostenere Hezbollah e Hamas, accuse che la band ha sempre respinto.

La lettera, trapelata pubblicamente, è stata bollata da diversi artisti come un atto di censura politica.

Alla fine i Kneecap si sono esibiti regolarmente, ma l’episodio ha incrinato i rapporti tra Dua Lipa e il suo manager.

Il sostegno a Gaza di Dua Lipa

La popstar, che già in passato aveva espresso solidarietà alla causa palestinese e firmato appelli per il cessate il fuoco, non ha gradito la presa di posizione del suo agente.

La scelta di rompere il rapporto lavorativo appare quindi come una mossa coerente con la sua immagine pubblica e con l’attivismo che l’ha vista spesso schierarsi su temi sociali e politici.

Parallelamente, la vicenda si intreccia con altre polemiche legate ai Kneecap.

Il gruppo rap nordirlandese è stato accusato di inneggiare a organizzazioni terroristiche durante i concerti, con video che mostrerebbero membri della band gridare “Go Hamas, Go Hezbollah”.

In base alla legge britannica, esprimere sostegno a gruppi considerati terroristici è un reato, e infatti la polizia antiterrorismo ha aperto indagini.

La band, dal canto suo, ha risposto denunciando un doppio standard: “18 mesi di filmati sul genocidio non sono oggetto di indagine”, hanno scritto sui social.