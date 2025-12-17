Dubbi di Rinaldi su Garlasco a Ignoto X sulle chiavi dell'allarme dei Poggi, "vi dico io chi le aveva"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alla vigilia dell’incidente probatorio, al termine del quale verrà stabilito se il delitto di Garlasco avrà un nuovo processo, è maturo il tempo per riavvolgere il nastro almeno un’ultima volta. Lo fa Giuseppe Rinaldi alla conduzione del suo format Ignoto X, quando ai periti Daniele Occhetti e Roberto Porta chiede chi avesse la chiavetta per l’allarme della villetta dei Poggi, in quel tempo. I mazzi di chiavi erano quattro, ricorda il conduttore, ma “la mamma di Chiara Poggi aveva dato la chiavetta alla mamma delle cugine Cappa“.

Il nodo sull’allarme di casa Poggi

Martedì 16 dicembre Mattino Cinque ha intervistato Roberto Porta, consulente dei giudice Vitelli, per ritornare alle informazioni sull’allarme perimetrale di casa Poggi.

Porta ha ricordato che l’allarme si poteva attivare o disattivare sia dall’interno che dall’esterno della casa. La notte prima dell’omicidio, tuttavia, il sistema ha registrato un’anomalia.

All’1:52 del mattino, infatti, qualcuno disattivò l’allarme di casa Poggi per poi riattivarlo dopo 60 secondi.

Per il perito Porta potrebbe essersi trattato di un test di funzionamento del sistema, specialmente perché non è possibile stabilire quale mano abbia premuto il tasto. Il 17 dicembre Giuseppe Rinaldi, da Ignoto X, stringe il focus su un dettaglio particolare.

Le chiavi dei Poggi nella casa dei Cappa

In collegamento con lo studio Roberto Porta ricorda che “c’erano quattro mazzi di chiavi, papà, mamma, Marco e Chiara”, un dettaglio “indicato nei verbali”. A questo punto Rinaldi chiede: “C’è scritto nei verbali chi era in possesso del mazzo di chiavi contenente anche la chiavetta dell’antifurto per attivare o disattivare da fuori?”.

Il conduttore, senza attendere una risposta, continua: “La mamma di Chiara Poggi aveva dato la chiavetta alla mamma delle cugine Cappa”, ovvero Maria Rosa Poggi, sorella del padre della vittima Giuseppe Poggi.

La possibilità di un duplicato

Per fare chiarezza riprendiamo quanto scritto in un articolo pubblicato il 17 maggio 2025 da La Provincia Pavese. Si legge, infatti, che la sera del 13 agosto 2007 – quindi alcune ore dopo l’omicidio – Maria Rosa Poggi consegnò ai carabinieri le chiavi dell’abitazione di via Pascoli 8.

La zia di Chiara aveva ricevuto quelle chiavi il giorno 4 agosto da Giuseppe Poggi, come confermato anche dal marito Ermanno Cappa. Una pratica, questa, che si ripeteva ogni anno quando la famiglia Poggi partiva per le vacanze. Tornando nello studio di Ignoto X, Roberto Porta sottolinea come non ci siano prove sulla possibilità che le chiavi che avrebbero disattivato e riattivato l’allarme di casa Poggi fossero un duplicato.