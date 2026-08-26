Dubbi sul suicidio di Noemi Impellizzeri a Riposto, cosa non torna sul ritrovamento in casa della 34enne

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La famiglia di Noemi Impellizzeri, trovata morta impiccata all’interno del suo appartamento incendiato a Riposto, non crede all’ipotesi del suicidio. Il compagno avrebbe riferito alle forze dell’ordine che la 34enne gli avrebbe confidato intenti suicidi, a cui lui non avrebbe dato peso. Familiari e amici della donna, però, assicurano che lei non avrebbe avuto alcun motivo per togliersi la vita.

Cosa si sa sulla morte di Noemi Impellizzeri

Il caso della morte di Noemi Impellizzeri è stato affrontato nella puntata di mercoledì 26 agosto di Morning News.

La donna, 34 anni, è stata trovata impiccata all’alba di domenica 23 agosto all’interno della sua abitazione in fiamme. A dare l’allarme è stata la vicina, che alle 4,30 ha notato un incendio che partiva dall’appartamento della donna. I vigili del fuoco, giunti sul posto, si sono trovati di fronte al cadavere di Noemi Impellizzeri.

I punti oscuri sul presunto suicidio di Noemi Impellizzeri

Diversi sarebbero i punti oscuri e le incongruenze: i familiari, che non credono all’ipotesi del suicidio, sostengono che lei non aveva alcun motivo per togliersi la vita. Ai carabinieri, però, l’uomo che frequentava la donna ha riferito che lei gli avrebbe confidato l’intenzione di compiere un gesto estremo, confidenza a cui lui non avrebbe dato peso.

Alcune parti del racconto dell’uomo non convincerebbero: ha riferito che quella notte sarebbe andato a casa di Noemi Impellizzeri, avrebbe visto il corpo senza vita ma, anziché chiamare i soccorsi, sarebbe andato in un bar della zona frequentato dal fratello della donna e con lui sarebbe tornato all’appartamento, dove avrebbe trovato già i vigili del fuoco.

Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti, tra cui anche quella di una messa in scena: durante l’ispezione avrebbero trovato tracce di solvente nella stanza da cui sarebbero partite le fiamme.

L’autopsia sul corpo di Noemi Impellizzeri

L’autopsia sul corpo di Noemi Impellizzeri, che le fiamme avrebbero solo lambito, è stata effettuata martedì 25 agosto al Policlinico di Catania: si attendono i risultati, che contribuiranno a fare chiarezza sulla morte della donna.

Un contributo importante è atteso anche dalle immagini di videosorveglianza della zona e dall’analisi delle comunicazioni della donna, via telefono e social, nelle sue ultime ore di vita.

I racconti dei vicini di Noemi Impellizzeri

La trasmissione Ore 11 ha riportato il racconto di una vicina di Noemi Impellizzeri, che ha riferito che l’uomo andava spesso a casa della donna. Secondo un’altra testimonianza, i due si conoscerebbero da anni.