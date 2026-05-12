Dubbi sull'accordo Italia - Albania sui centri migranti, ministro albanese annuncia stop e Rama lo smentisce

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministero degli Esteri albanese non vuole prorogare l’accordo con l’Italia per i centri di raccolta dei migranti. La conferma arriverebbe dal ministro Ferit Hoxha, che ha dichiarato come la proroga oltre il 2030 non sarà possibile. Il motivo è l’ingresso dell’Albania in Europa entro quella data. Il primo ministro Edi Rama però ha smentito il suo ministro, sottolineando come il protocollo durerà finché l’Italia lo vorrà.



Centri per migranti non prorogati

Il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha ha dichiarato che l’accordo per i centri di raccolta per i migranti non sarà rinnovato. Questi ha spiegato che l’accordo ha una durata di 5 anni e non è sicuro che ci sarà il rinnovo, perché entro il 2030 l’Albania sarà membro dell’UE.

“Una volta che l’Albania entrerà a far parte dell’UE, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell’Unione Europea”, ha sottolineato.

Però respinge l’ipotesi che l’Italia possa ostacolare l’adesione dell’Albania solo per mantenere i suoi centri. “L’Italia aveva bisogno di aiuto. Noi abbiamo aiutato. E questo non va dimenticato”.

La reazione italiana

Non si sono fatte attendere le reazioni politiche. Le opposizioni hanno commentato le parole del ministro albanese e attaccato il governo italiano. I capogruppi M5S della commissione Esteri e politiche UE di Senato e Camera e diversi deputati, come Silvestri e Scerra, hanno dichiarato: “È la pietra tombale sul fallimentare quanto costosissimo spot albanese di Meloni”.

Alfonso Colucci, capogruppo M5S, ha aggiunto: “Il ministro degli Esteri albanese ha di fatto confermato e certificato il fallimento del protocollo Albania“. Enzo Amendola, capogruppo del PD in commissione Esteri della Camera: “Siamo ormai al ridicolo”.

Il dem Matteo Orfini: “Questa è la conferma che il governo Meloni ha costruito una gigantesca operazione d’immagine senza solide basi politiche, giuridiche e diplomatiche”. Il capogruppo di AVS Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato, sottolinea: “Il governo Meloni ha fallito su tutta la linea”.

La smentita di Edi Rama

Il putiferio scatenato dalle parole del ministro albanese viene placato dal Primo Ministro Edi Rama. Questi riprende il suo ministro e dichiara ai giornalisti italiani che hanno chiesto informazioni: “Vorrei ribadire, in modo chiaro e spero una volta per tutte, che il nostro protocollo con l’Italia è destinato a durare finché l’Italia lo vorrà“.

Dal governo Meloni la risposta arriva tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che da Bratislava dichiara: “Il 2030 è lontano, pensiamo a quello che dobbiamo fare adesso”.