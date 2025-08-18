Dubbi sulla laurea di Calderone, ministra smentita dall'Università sugli esami di domenica: la situazione

Nuovi sviluppi sulla vicenda della laurea di Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro e delle politiche sociali. Dopo un’inchiesta giornalistica che sollevava alcuni dubbi sulla regolarità del titolo, la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati. L’ateneo ora sta collaborando con gli inquirenti e ha chiarito alcuni aspetti degli esami sostenuti dalla politica.

Laurea di Marina Elvira Calderone: gli sviluppi

Ci sono aggiornamenti sulla questione della laurea della ministra Calderone. A fornirli è Il Fatto Quotidiano che, con una propria inchiesta nel marzo 2025, aveva sollevato alcuni dubbi sulla regolarità del titolo.

Erano state portate all’attenzione alcune stranezze nell’iter della laurea in Gestione Aziendale ottenuta nel 2016 presso la Link Campus.

Cosa non torna sugli esami

Secondo il quotidiano, la Procura di Roma starebbe analizzando i registri della Link Campus University relativi alla laurea della ministra. È opportuno ricordare come il fascicolo aperto sia ancora senza indagati e che dunque anche la ministra non è in alcun modo indagata, né sono stati sentiti dei testimoni.

La Procura ha acquisito una parte del materiale, definito “disordinato” e sta collaborando con l’Ateneo che nel frattempo ha cambiato proprietà e gestione e sta fornendo dati e quanto possa essere utile. Ha spiegato anche come mai alcuni esami risultassero svolti di domenica.

La Link avrebbe rivelato che molte prove sarebbero state registrate in data successiva al reale svolgimento per “prassi organizzative”. Una spiegazione che – si legge su Il Fatto Quotidiano –non convince del tutto i pm ma che cozzerebbe con quanto dichiarato dalla ministra che ha rivelato di aver sostenuto tanti esami in giorni festivi.

La risposta del ministro

Secondo il quotidiano erano tante le anomalie nell’iter della studentessa Marina Elvira Calderone. Il titolo sarebbe stato conseguito in tempi peculiari con più esami in un giorno, anche nei festivi. E lo stesso voto di laurea (110 e lode) sarebbe stato ottenuto con una media ponderata relativamente bassa rispetto al massimale. Inoltre alcuni professori, intervistati dal Fatto, hanno rivelato di non ricordarle né come studentessa né come insegnante.

Calderone all’epoca era studentessa ma anche docente a contratto dell’ateneo, mentre suo marito, Rosario De Luca, sedeva nel Cda della Link.

La ministra del lavoro aveva risposto via social, ribadendo il suo normale percorso da “studente-lavoratrice” e aveva poi aggiunto. “Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale ossia della determinazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, con riferimento all’esposto sporto nei miei confronti in relazione al mio percorso universitario, ha sancito l’inesistenza di ogni ipotesi di reato e di conseguenza non ha iscritto alcun indagato nel registro delle notizie di reato. Dopo tale autorevole avallo, pienamente conforme a quanto ho sempre sostenuto, la storia finisce qui. A questo punto ho il dovere di procedere per il reato di diffamazione per ogni malevola illazione contro la mia persona”.