Dubbi sulla morte dei maratoneti Alberto Zordan e Anna Zilio, decessi a 20 giorni di distanza

Il caso dei due maratoneti Alberto Zordan e Anna Zilio morti a distanza di 20 giorni ha sollevato alcuni dubbi nella famiglia dell’uomo, deceduto a 48 anni nella notte tra sabato 1° novembre e domenica 2. Zilio, che faceva parte dello stesso team di Zordan, è morta a 39 anni lo scorso 13 ottobre.

La morte di Alberto Zordan

Alberto Zordan è stato trovato senza vita a casa sua nella notte tra sabato 1° novembre e domenica 2. Il maratoneta di Sovizzo aveva 48 anni.

Zordan è descritto come una persona attenta all’alimentazione, che non fumava e non beveva alcolici, che si allenava con regolarità. Come reso noto dal Corriere della Sera, non avrebbe mai registrato alcun problema cardiologico. Era particolarmente seguito dal punto di vista medico, soprattutto in questo periodo in cui si stava preparando per la maratona di Valencia del 7 dicembre.

iStock

I maratoneti Alberto Zordan e Anna Zilio correvano per lo stesso team.

L’amico Paolo Fongaro ha raccontato: “La sua sarà una mancanza molto dura da digerire. Alberto era una persona che non si lamentava, vedeva le sconfitte come punto di partenza. Lo chiamavo ‘Il samurai’ perché era come un guerriero che non smetteva mai di combattere. Dava il 100% in tutto ciò che faceva, nel lavoro e nella famiglia, come anche nello sport”.

La morte di Anna Zilio

Il decesso di Alberto Zordan è arrivato a pochi giorni da quello della sua compagna di squadra Anna Zilio, 39 anni, originaria di Marano Vicentino.

Anche lei runner esperta, è stata trovata senza vita in casa a Verona lo scorso 13 ottobre. Per la sua morte la Procura ha disposto autopsia e accertamenti.

Il dubbio di familiari e amici di Alberto Zordan

Il fatto che i due decessi di Alberto Zordan e Anna Zilio siano stati così vicini, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ha fatto sorgere qualche dubbio ai familiari e agli amici del quarantottenne, che hanno chiesto accertamenti sulla sua morte.

A fare maggiore chiarezza sulla scomparsa di Zordan ci penseranno, quindi, l’autopsia e gli accertamenti sul corpo.

I funerali di Alberto Zordan si svolgeranno il 6 novembre alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Sovizzo al Piano, nella provincia di Vicenza.