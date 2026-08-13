Dubbi sulla salute di Donald Trump, l'avvertimento del cardiologo dopo le visite del tycoon: "Brutta cera"

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Donald Trump “gode di ottima salute” e la sua agenda sempre ricca di appuntamenti e incontri diplomatici “favorisce il suo benessere generale”. Scrive così il dottor Sean Barbabella, medico personale del tycoon, nel referto stilato dopo la visita di routine del maggio 2026. Tuttavia un altro medico molto vicino alla Casa Bianca, Jonathan Reiner, non la pensa così. Ex cardiologo del vicepresidente Dick Cheney, in un editoriale pubblicato sul New York Times ha sottolineato come l’attuale presidente degli Stati Uniti non abbia “una buona cera“, essendo tra l’altro il più anziano inquilino della Casa Bianca della storia.

Come sta il tycoon, secondo un ex cardiologo

Come anticipato, l’ex cardiologo di Dick Cheney, Jonathan Reiner, ha pubblicato un editoriale sul New York Times dal titolo Ero il cardiologo di Dick Cheney. Trump non ha un bell’aspetto e dovremmo sapere perché.

Con questo titolo, infatti, Reiner vuole sottolineare come il suo ex paziente non avesse mai fatto mistero dei suoi problemi cardiaci, dal momento che “ebbe bisogno di stent, di un defibrillatore e di cure mediche per un’aritmia e un coagulo di sangue alla gamba”.

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La continua esposizione di Cheney dei suoi problemi di salute, quindi, rappresentò “un’anomalia per un politico americano”, continua Reiner.

Per questo si domanda come mai di Donald Trump – e di molti altri predecessori dell’attuale leader a stelle e strisce – si scriva che “gode di ottima salute” nel referto del medico curante Sean Barbabella. Reiner, infatti, sostiene che anche solo dalle immagini pubbliche si notino i problemi cardiaci del tycoon.

I presunti problemi cardiaci di Donald Trump

Reiner sottolinea come Trump sia “il presidente più fotografato nella storia americana”, dunque “diversi problemi sono estremamente visibili”. Ad esempio, il tycoon presenta “lividi su entrambi gli arti superiori” che i suoi portavoce giustificano con le frequenti strette di mano e l’assunzione dell’aspirina.

La spiegazione delle frequenti strette di mano, secondo l’ex cardiologo di Cheney, risulta improbabile. C’è, poi, un evidente gonfiore alle gambe che nella parte della cartella clinica resa pubblica viene indicato come “insufficienza venosa cronica“. Per Reiner si tratta di un dettaglio “potenzialmente molto grave perché può essere causato da problemi come malattie cardiache e renali“.

La sonnolenza e il silenzio su alcuni medicinali

Recentemente Donald Trump avrebbe manifestato una frequente sonnolenza e si è sottoposto a esami di diagnostica per immagini a cuore e addome “per ragioni non chiare”, sottolinea Reiner, che a questo punto si chiede: “C’era stato un sintomo specifico o un evento clinico che ha motivato gli esami?”.

Tra i farmaci assunti dal presidente e resi pubblici c’è il Finasteride, che generalmente si somministra per prevenire la caduta dei capelli. Il mistero è nella spiegazione della Casa Bianca, che ha riferito di aver reso pubblici solo i farmaci rilevanti. “Ce ne solo altri che vengono nascosti?”, si chiede Reiner.