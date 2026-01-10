Dubbi sulle morti a Crans-Montana, autopsia per Galeppini e sospese tumulazioni per Costanzo e Barosi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo l’apertura dell’inchiesta romana sull’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, le Procure hanno disposto indagini sui corpi dei sei ragazzi morti nella strage. Fissata l’autopsia per Emanuele Galeppini, disposta la riesumazione del corpo di Giovanni Tamburi e sospese le tumulazioni di Costanzo e Barosi.

Le indagini sulle vittime di Crans-Montana

La procura di Genova ha fissato per il 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il campione di golf, tra i sei ragazzi italiani morti a Crans-Montana.

Anche i pm di Bologna hanno disposto la riesumazione del corpo di Giovanni Tamburi per eseguire l’esame autoptico non eseguito in Svizzera.

A causa dell’inchiesta aperta a Roma sono state sospese anche le tumulazioni di Chiara Costanzo e di Achille Barosi.

L’autopsia per Emanuela Galeppini

Il 19 gennaio la Procura di Genova dovrebbe formalizzare l’incarico al professore universitario Francesco Ventura.

Come riporta Il Corriere della Sera, lo stesso giorno sarà eseguita una tac sul corpo del ragazzo per accertare la presenza di lesioni da schiacciamento e il giorno dopo verrà eseguita l’autopsia.

L’esame medico legale vuole accertare se la morte del giovane sia dovuta alle ustioni oppure alle esalazioni del fumo o ad altro.

Secondo quanto emerge nel fascicolo aperto dai pm romani, al momento a carico di ignoti, delle 40 vittime di Crans-Montana, tre sono state trovate fuori dal locale incendiato “Le Constellation“, mentre le altre 37 erano all’interno, la maggior parte sulle scale o lì vicino.

Il corpo di Galeppini a un primo esame non presentava ustioni ma solo qualche escoriazione ed ecchimosi, segno che forse potrebbe essere stato travolto da qualcuno nella fuga.

L’indagine sui proprietari del locale

Non è escluso che la Procura di Roma possa nel frattempo iscrivere nel registro degli indagati i nomi dei coniugi titolari del locale per potere consentire al loro consulente di partecipare alle autopsie (che verranno eseguite, oltre che a Genova, anche a Roma, Milano e Bologna).

Intanto, Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti dell’indagine in Svizzera che la porta di emergenza situata nel seminterrato del locale era bloccata dall’interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco.

Moretti, giunto sul posto dopo l’incendio, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall’esterno e di aver trovato diversi corpi inanimati ammucchiati davanti ad essa. Jacques Moretti, destinatario di una misura di arresto cautelare, è accusato con la moglie Jessica Maric, di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose.

Tali circostanze, riferite da Rts e già emerse in alcune testimonianze riportate dai media nei giorni successivi all’incidente, potrebbero indurre la procura a valutare la contestazione del reato di omicidio per dolo eventuale.