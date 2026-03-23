Dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio per Garlasco, spuntano dei messaggi tra la mamma e il vigile del fuoco
Caso Garlasco: nuovi dubbi sull’alibi di Andrea Sempio. Lo scontrino del parcheggio e il traffico telefonico sotto esame nelle indagini
Emergono nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco: lo scontrino del parcheggio che sostiene l’alibi di Andrea Sempio torna sotto esame. Analisi del traffico telefonico e nuove consulenze medico-legali potrebbero mettere in dubbio la sua versione. Gli inquirenti rivalutano inoltre tempi e dinamica dell’omicidio.
- Garlasco, l'alibi di Andrea Sempio
- Lo scontrino e i messaggi sospetti
- Le nuove consulenze: revisione di orari e dinamica
Garlasco, l’alibi di Andrea Sempio
Lo scontrino del parcheggio, da anni considerato uno degli elementi chiave a sostegno dell’alibi di Andrea Sempio, torna al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia sta infatti approfondendo ogni dettaglio per verificare la solidità della versione fornita dall’indagato.
Secondo quanto emerso da recenti sviluppi investigativi, riportati durante un’edizione del TG1, nuovi elementi legati al traffico telefonico potrebbero aprire scenari inediti.
In particolare, sarebbe stato individuato uno scambio di messaggi, avvenuto la sera precedente al delitto, tra la madre di Sempio e un vigile del fuoco di Vigevano, indicato come Antonio.
Lo scontrino e i messaggi sospetti
Gli inquirenti stanno valutando con attenzione il contenuto di questi contatti. L’ipotesi è che possano essere collegati a un eventuale incontro avvenuto poco prima dell’omicidio, circostanza che, se confermata, potrebbe incidere sulla ricostruzione dei movimenti di Sempio nelle ore cruciali.
Questo elemento, ancora in fase di verifica, si aggiunge a una serie di nuove analisi tecniche e consulenze depositate negli ultimi mesi.
L’obiettivo della Procura è chiarire se l’alibi, finora ritenuto attendibile, presenti eventuali incongruenze, in particolare tra lo scontrino del parcheggio a Vigevano e le celle telefoniche, che collocherebbero invece Sempio a Garlasco nell’ora del delitto.
Gli inquirenti ipotizzano che il tagliando sia stato recuperato da terzi per coprire i suoi movimenti. Gli scambi di messaggi tra la madre e un vigile del fuoco di Vigevano potrebbero suggerire un aiuto esterno nella costruzione dell’alibi, che crollerebbe se lo scontrino risultasse ottenuto da altri.
Le nuove consulenze: revisione di orari e dinamica
A rafforzare i dubbi contribuiscono anche le recenti relazioni tecniche. Tra queste, la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, figura di riferimento nelle indagini medico-legali, che avrebbe fornito nuove indicazioni sulle modalità della morte di Chiara Poggi.
Parallelamente, gli accertamenti dei RIS avrebbero portato a una revisione di alcune fasi del delitto, inclusa la possibile finestra temporale in cui si sarebbe consumato l’omicidio.