Dublinanti, perché anche Finlandia insieme a Svezia e Olanda li rimandano in Italia ma non Spagna e Francia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Aumenta il numero di Paesi che sono pronti a trasferire i migranti in Italia. I cosiddetti dublinanti potrebbero essere trasferiti non solo da Germania, Svizzera e Austria, ma anche da Finlandia, Svezia e Paesi Bassi. Helsinki, per esempio, ha spiegato che i trasferimenti sono in fase di preparazione, mentre la Svezia ha detto di aver già cominciato e intende continuare. Per il momento Francia e Spagna hanno deciso di non entrare nel gruppo: la prima perché collabora con l’Italia, la seconda perché dice di preferire meccanismi di solidarietà.

Anche Finlandia e Svezia li rimandano in Italia

Aumenta il numero di Paesi che vogliono rimandare in Italia i migranti sbarcati nella penisola e poi trasferiti nei Paesi del Nord Europa. Dopo la Germania, la Svizzera e l’Austria, anche Finlandia e Svezia sono pronte al passo.

La Svezia ha infatti confermato all’Ansa di voler applicare le norme come previsto dal Patto Ue su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. Si aspetta inoltre, prosegue, che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi, Roma compresa.

Migranti dai Paesi Bassi

Nella mattinata del 21 agosto è stato reso noto che i Paesi Passi procederanno con i trasferimenti verso l’Italia dei migranti nel rispetto delle regole del Patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data non rientrerà nella misura. Ne danno notizia i media olandesi citando una portavoce del ministro per l’Asilo Bart van den Brink. “Stiamo ripartendo da zero”, ha affermato il ministro secondo la testata AD.

Perché non Spagna e Francia

Al momento, Spagna e Francia hanno valutato di non unirsi ai Paesi che stanno rimandando in Italia i dublinanti. Per la Francia è una questione di collaborazione e riavvicinamento con Roma.

Secondo le fonti riportate da Euronews, i due Paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.

Mentre la Spagna, con la quale è iniziato il contenzioso per via del blocco di Schengen in risposta alla crisi di Ceuta, si è detta favorevole a gestire i cosiddetti dublinanti attraverso meccanismi europei di solidarietà “piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate” (ANSA).

Chi e quanti sono i dublinanti

Si parla di dublinanti per indicare persone arrivate in Europa per chiedere asilo secondo il Regolamento di Dublino. Secondo il nuovo Patto Ue sull’immigrazione, però, sarebbero obbligate a fare la richiesta nel primo Paese di arrivo.

Dal 2023 al 2025 sono state inviate a Roma 109.427 richieste di trasferimento. Solo nel 2025 l’Italia è il Paese che ha ricevuto più richieste di trasferimento di dublinanti (oltre 24.000 secondo Eurostat). Il maggior numero proviene da Germania e Francia e, grazie all’accordo siglato dal

Ministero dell’Interno con il Consiglio “Giustizia e Affari interni” dell’Unione Europea, ne sarebbero state azzerate circa 14.000. Ne restano altre 10.000 e i Paesi di provenienza sono quelli che ora stanno bussando all’Italia. Troviamo infatti la Svizzera con 3.612 richieste, l’Austria con 644 richieste, la Finlandia con 520, il Belgio con 1.531 e un centinaio dalla Svezia.