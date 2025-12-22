Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 37enne è stato denunciato e 200.000 euro di ricambi per moto da corsa sono stati recuperati dai Carabinieri a Bologna. I pezzi, sottratti alla Ducati di Borgo Panigale, sono stati rinvenuti durante una perquisizione domiciliare. L’uomo, di origine rumena e residente in città, è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo la segnalazione di un furto avvenuto lo scorso novembre ai danni della Ducati di Borgo Panigale. I militari della Stazione Bologna Borgo Panigale hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo gli accessi al magazzino aziendale.

L’identificazione del sospetto

Le attività investigative hanno permesso di individuare il presunto responsabile: un 37enne di origine rumena, residente a Bologna, che aveva lavorato presso la Ducati per conto di una ditta specializzata in impianti elettrici. Grazie all’analisi dei movimenti e delle presenze in azienda, i Carabinieri sono riusciti a collegare l’uomo al furto dei preziosi ricambi.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. Durante il controllo, sono stati rinvenuti numerosi pezzi di ricambio e accessori per moto da corsa, tutti di provenienza illecita. Il valore complessivo del materiale recuperato è stato stimato in circa 200.000 euro. I componenti erano destinati ai campionati “MotoGp e Superbike”.

Le accuse e il sequestro

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, in attesa di essere restituito alla Ducati, legittima proprietaria dei ricambi. L’operazione ha permesso di recuperare una quantità significativa di accessori e componenti, sottratti con modalità ancora al vaglio degli inquirenti.

