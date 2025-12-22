Ducati, così sono stati rubati 200 mila euro di ricambi destinati a MotoGp e Superbike: 37enne nei guai
Un 37enne rumeno è stato denunciato a Bologna per furto aggravato e ricettazione: recuperati ricambi Ducati per 200.000 euro.
Un 37enne è stato denunciato e 200.000 euro di ricambi per moto da corsa sono stati recuperati dai Carabinieri a Bologna. I pezzi, sottratti alla Ducati di Borgo Panigale, sono stati rinvenuti durante una perquisizione domiciliare. L’uomo, di origine rumena e residente in città, è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione.
Le indagini dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo la segnalazione di un furto avvenuto lo scorso novembre ai danni della Ducati di Borgo Panigale. I militari della Stazione Bologna Borgo Panigale hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo gli accessi al magazzino aziendale.
L’identificazione del sospetto
Le attività investigative hanno permesso di individuare il presunto responsabile: un 37enne di origine rumena, residente a Bologna, che aveva lavorato presso la Ducati per conto di una ditta specializzata in impianti elettrici. Grazie all’analisi dei movimenti e delle presenze in azienda, i Carabinieri sono riusciti a collegare l’uomo al furto dei preziosi ricambi.
La perquisizione e il recupero della refurtiva
Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. Durante il controllo, sono stati rinvenuti numerosi pezzi di ricambio e accessori per moto da corsa, tutti di provenienza illecita. Il valore complessivo del materiale recuperato è stato stimato in circa 200.000 euro. I componenti erano destinati ai campionati “MotoGp e Superbike”.
Le accuse e il sequestro
L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, in attesa di essere restituito alla Ducati, legittima proprietaria dei ricambi. L’operazione ha permesso di recuperare una quantità significativa di accessori e componenti, sottratti con modalità ancora al vaglio degli inquirenti.
