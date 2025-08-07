Due 17enni gravi in ospedale a Cosenza per sospetto botulino, avevano mangiato un panino da un ambulante
Nuovo sospetto caso di intossicazione da botulino a Cosenza, due 17enni in terapia intensiva dopo aver mangiato un panino
Due ragazzi di 17 anni sono ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Cosenza per sospetta intossicazione da botulino. Secondo quanto ricostruito, i due 17enni avrebbero iniziato a sentirsi male dopo avere mangiato un panino con i broccoli preso da un venditore ambulante a Diamante, sul litorale calabrese.
- Due 17enni in terapia intensiva a Cosenza
- Sospetta intossicazione da botulino
- Secondo caso di botulino in pochi giorni
Due 17enni in terapia intensiva a Cosenza
I due 17enni sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza. Lo riporta Ansa.
Stando alle prime notizie, i due ragazzi avevano mangiato dei panini con i broccoli comprati da un venditore ambulante a Diamante, località turistica sul litorale cosentino.
I 17enni avevano mangiato dei panini a Diamante, in provincia di Cosenza
Poco dopo hanno iniziato a sentirsi male, accusando annebbiamento della vista, dolori e vomito. Sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale.
Sono quindi stati ricoverati in terapia intensiva, dove il personale medico sta monitorando il loro stato di salute.
Sospetta intossicazione da botulino
Il sospetto, sulla base delle notizie fornite dai familiari, è che si possa trattare di un’intossicazione da botulino.
I medici hanno avviato i protocolli previsti in questi casi, in attesa delle analisi cui sono stati sottoposti i giovani per accertare la causa dell’intossicazione.
Secondo caso di botulino in pochi giorni
Se confermato, si tratterebbe del secondo caso di intossicazione da botulino registrato nel giro di pochi giorni dopo quello in Sardegna.
Dieci persone, tra cui un bambino di 11 anni, sono finite in ospedale in gravi condizioni dopo aver mangiato alla “Fiesta Latina” a Monserrato, in provincia di Cagliari.
In questo caso il cibo incriminato sarebbe una salsa guacamole, poi ritirata dal commercio in via precauzionale.