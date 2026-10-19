Due agenti finiscono in ospedale e scatta un arresto a Ferrara, cos'è successo durante il controllo di Polizia
Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito due agenti durante un controllo. I poliziotti sono stati medicati con prognosi di 10 e 7 giorni.
Un uomo è stato arrestato a Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. È gravemente indiziato di aver spintonato e colpito con calci due operatori nel corso di un controllo di polizia; anche altre persone presenti hanno cercato di ostacolare gli agenti.
Ferrara: agenti feriti durante un controllo
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo la segnalazione di un assembramento in una zona già indicata più volte per fenomeni criminosi. Le volanti dell’U.P.G.S.P. hanno controllato i presenti e uno di loro ha assunto un comportamento aggressivo e minaccioso: ha rifiutato di collaborare e ha tentato più volte di allontanarsi.
Nonostante gli inviti a mantenere la calma, l’uomo ha spintonato gli operatori e ha continuato a opporre resistenza, rendendo necessario il contenimento. Altri soggetti sono intervenuti in suo favore, spingendo e strattonando gli agenti per impedirlo. Durante la colluttazione, l’uomo ha sferrato calci a un operatore, colpendolo violentemente a un ginocchio. Un altro agente ha riportato lesioni nel corso delle concitate fasi dell’intervento e dell’aggressione.
La prognosi e la custodia
I due operatori sono stati accompagnati all’Arcispedale Sant’Anna di Cona. I medici li hanno giudicati guaribili rispettivamente in 10 giorni e 7 giorni.
L’uomo è stato arrestato per le condotte contestate, riconducibili ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La Polizia di Ferrara ha informato l’Autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia dell’arrestato nelle Camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.