Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato a Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. È gravemente indiziato di aver spintonato e colpito con calci due operatori nel corso di un controllo di polizia; anche altre persone presenti hanno cercato di ostacolare gli agenti.

Ferrara: agenti feriti durante un controllo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo la segnalazione di un assembramento in una zona già indicata più volte per fenomeni criminosi. Le volanti dell’U.P.G.S.P. hanno controllato i presenti e uno di loro ha assunto un comportamento aggressivo e minaccioso: ha rifiutato di collaborare e ha tentato più volte di allontanarsi.

Nonostante gli inviti a mantenere la calma, l’uomo ha spintonato gli operatori e ha continuato a opporre resistenza, rendendo necessario il contenimento. Altri soggetti sono intervenuti in suo favore, spingendo e strattonando gli agenti per impedirlo. Durante la colluttazione, l’uomo ha sferrato calci a un operatore, colpendolo violentemente a un ginocchio. Un altro agente ha riportato lesioni nel corso delle concitate fasi dell’intervento e dell’aggressione.

La prognosi e la custodia

I due operatori sono stati accompagnati all’Arcispedale Sant’Anna di Cona. I medici li hanno giudicati guaribili rispettivamente in 10 giorni e 7 giorni.

L’uomo è stato arrestato per le condotte contestate, riconducibili ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La Polizia di Ferrara ha informato l’Autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia dell’arrestato nelle Camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA