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Un mazzo di fiori e una lettera di ringraziamento sono stati consegnati alla Sezione della Polizia Stradale di Isernia da un anziano cittadino, che ha voluto esprimere la propria riconoscenza per un episodio avvenuto oltre sessant’anni fa. Il gesto è stato compiuto per ricordare l’aiuto ricevuto da due agenti della Polizia Stradale nel 1960, quando, insieme alla madre, si trovò in difficoltà lungo una strada statale della provincia. L’uomo ha voluto così testimoniare la gratitudine per la vicinanza e la disponibilità dimostrate dagli operatori di polizia in quella circostanza.

Il gesto di riconoscenza dopo decenni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un anziano signore si è presentato presso gli uffici della Sezione della Polizia Stradale di Isernia portando con sé un mazzo di fiori e una lettera dattiloscritta. L’uomo, ormai avanti con gli anni, ha voluto ringraziare pubblicamente la Polizia per un episodio che risale al 1960, quando era ancora un ragazzo.

All’epoca dei fatti, l’uomo e sua madre si trovavano a bordo di un calesse lungo una strada statale della provincia di Isernia. Le condizioni atmosferiche avverse e il tratto stradale particolarmente difficile avevano reso complicato il rientro verso casa. In quel momento, due operatori della Polizia Stradale, che stavano terminando il loro servizio, si sono accorti della situazione di difficoltà vissuta dalla famiglia.

L’intervento degli agenti

Dopo essersi sincerati delle necessità di madre e figlio, i due agenti sono intervenuti prontamente. Hanno accompagnato la famiglia con il calesse fino alla loro abitazione, assicurandosi che potessero raggiungerla senza ulteriori problemi. Un gesto semplice, ma che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei protagonisti.

Negli anni successivi, la madre dell’uomo ha continuato a ricordare con gratitudine quell’episodio, sottolineando la disponibilità e l’umanità dimostrate dagli agenti della Polizia Stradale. Anche il figlio, a distanza di oltre sessant’anni, ha mantenuto vivo il ricordo di quel momento, fino a sentire il bisogno di tornare nella stessa Sezione per esprimere personalmente la propria riconoscenza.

La lettera di ringraziamento

Nella lettera consegnata insieme ai fiori, l’uomo ha voluto ringraziare la Polizia di Stato per la vicinanza e la disponibilità dimostrate in quella circostanza. Ha ricordato come gli operatori di Polizia siano sempre presenti sulle strade, pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà. Il gesto, semplice ma significativo, ha commosso profondamente il personale della Sezione.

La vicenda rappresenta una testimonianza concreta del valore che possono assumere, nel tempo, l’attenzione, la professionalità e l’umanità con cui gli operatori della Polizia di Stato svolgono il proprio servizio. La capacità di riconoscere una situazione di difficoltà e di prestare aiuto a chi ne ha bisogno è stata sottolineata come uno degli aspetti più importanti del lavoro quotidiano degli agenti.

L’emozione degli agenti

I poliziotti della Sezione di Isernia hanno accolto con particolare emozione il gesto del cittadino. Hanno ringraziato a loro volta l’uomo per aver condiviso una memoria così preziosa e per aver ricordato, attraverso la propria testimonianza, il valore umano del servizio svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato.

Per chi svolge questo lavoro, non c’è riconoscimento migliore di sapere che un gesto compiuto nell’adempimento del proprio dovere viene ricordato con gratitudine anche dopo più di sessant’anni. La storia di questo anziano cittadino e della sua famiglia è diventata così un esempio di come la memoria di un aiuto ricevuto possa attraversare il tempo e rafforzare il legame tra la comunità e le forze dell’ordine.

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