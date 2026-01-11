Due aggressioni alla Stazione Termini di Roma in un'ora, un uomo è in fin di vita: caccia ai responsabili

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sale l’allerta nei dintorni alla Stazione Termini di Roma, dopo le due aggressioni avvenute una dopo l’altra nella serata di sabato 10 gennaio. Vittima del primo pestaggio un uomo, ricoverato in pericolo di vita in ospedale. Finito al pronto soccorso invece un rider, ma non in gravi condizioni, oggetto del secondo assalto. La polizia è alla ricerca dei responsabili delle violenze.

Le aggressioni alla Stazione Termini

Il primo episodio sarebbe avvenuto per mano di più persone lungo via Giolitti, intorno alle 22.15. La vittima del pestaggio sarebbe stata picchiata a sangue dal branco e lasciato privo di sensi sull’asfalto.

L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato per le gravissime fratture e lesioni riportate in diverse parti il corpo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, starebbe lottando tra la vita e la morte.

Il secondo pestaggio

Sul posto è subito intervenuta la polizia, chiamata a intervenire dopo circa un’ora in un’altra strada non lontano della Stazione Termini, in via Manin, zona Esquilino.

Ad essere aggredito in questo caso un rider di nazionalità straniera in bicicletta. Soccorso dai passanti, è stato portato dall’ambulanza del 118 in pronto soccorso: per le botte ricevute l’uomo ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Caccia ai responsabili: ipotesi stesso gruppo

Per entrambi gli episodi sono in corso le indagini delle polizia, in coordinamento tra agenti della polfer, della squadra mobile e ai colleghi del commissariato Viminale, a caccia degli aggressori.

Stano a quanto ricostruito finora, le prime ipotesi farebbero pensare a un collegamento tra le due aggressioni: a commetterle, infatti, potrebbe essere stato lo stesso gruppo.

Da sabato sera gli agenti hanno effettuato controlli mirati su decine di persone. Sette uomini sono stati scortati all’ufficio immigrazione per l’identificazione e verificare la validità dei documenti necessari per la loro presenza in Italia.

Altri quattro, come riportato dal Repubblica, sono invece i soggetti portati negli uffici del commissariato Viminale per essere interrogati, in quanto fortemente sospettati di aver preso parte alle due aggressioni.