Due alpinisti morti sul Gran Paradiso, cadaveri trovati sotto 20 metri di ghiaccio: erano dispersi da giorni

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Due alpinisti dispersi da giovedì 9 luglio sono stati trovati morti lunedì 13 in un crepaccio sul Gran Paradiso. Erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele per la scalata dell’unico 4 mila interamente in Italia: il loro mancato rientro ha fatto scattare l’allarme. I cadaveri sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano.

L’allarme del rifugista e l’inizio delle ricerche

A segnalare la scomparsa dei due alpinisti stranieri era stato il rifugista, come spiegato da Aosta Sera.

Il mancato rientro e i primi sorvoli in elicottero

Immediatamente si era alzato l’elicottero, ma i sorvoli del mezzo non avevano individuato tracce che potessero ricondurre a loro.

Dopo era arrivata la segnalazione del figlio di uno degli scalatori, quindi tanti giorni di attesa.

Il ritrovamento sul Gran Paradiso: i corpi sotto 20 metri di ghiaccio

La svolta nelle ricerche è arrivata lunedì 13 luglio, quando in mattinata è stato individuato un crepaccio, a circa 3700 metri.

Al suo interno sarebbero stati trovati entrambi i cadaveri: erano coperti da circa 20 metri di ghiaccio.

Il recupero e le indagini della Guardia di Finanza

I soccorritori, dopo aver recuperato i corpi, li hanno portati alla camera mortuaria di Aosta per le operazioni di riconoscimento.

Le indagini su quanto accaduto sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves (Courmayeur).

Nuova tragedia sul Cervino: precipitano altri due scalatori

Nelle stesse ore sono stati trovati morti altri due alpinisti, precipitati sul versante svizzero del Cervino.

La polizia cantonale del Vallese, che ha dato l’annuncio, ha aggiunto che l’incidente è avvenuto domenica 12 luglio verso le 11 sulla cresta dell’Hörnli, a circa 4.030 metri di quota.

Le vittime stavano scendendo a valle: l’allarme, secondo ANSA, sarebbe stato lanciato da un altro scalatore.

I soccorsi sono arrivati a bordo di un elicottero di Air Zermatt, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.