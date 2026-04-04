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Una ragazzina di età inferiore ai quattordici anni, ritenuta responsabile di atti persecutori e bullismo ai danni di una coetanea, è stata ammonita a Caserta. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato dopo che la giovane vittima ha richiesto l’intervento della Polizia. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la minore avrebbe messo in atto comportamenti aggressivi e molesti, sia di persona che tramite strumenti telematici, arrivando anche a aggressioni fisiche.

Bullismo tra minori a Caserta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la situazione si sarebbe protratta per circa due anni. La giovane ammonita avrebbe iniziato a perseguitare la coetanea con una serie di condotte vessatorie, caratterizzate da bullismo sia diretto che online.

Le azioni, inizialmente limitate a molestie verbali e comportamenti discriminatori, si sarebbero poi aggravate sfociando in aggressioni fisiche che hanno provocato lesioni, fortunatamente guaribili in pochi giorni.

Le conseguenze psicologiche sulla vittima

Le ripetute azioni di bullismo hanno avuto un impatto significativo sulla salute mentale ed emotiva della giovane vittima. Lo stato di ansia e paura generato da questi comportamenti ha rischiato di compromettere il suo benessere psicologico.

Proprio per questo motivo la ragazza ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, chiedendo aiuto per porre fine alla situazione di disagio.

L’intervento della Polizia e il provvedimento di ammonimento

Dopo aver raccolto la denuncia e svolto i necessari riscontri, la Polizia di Stato ha convocato la minore responsabile degli atti persecutori presso la Questura insieme a un genitore.

In questa occasione è stato notificato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Caserta. Si tratta di una misura amministrativa finalizzata a interrompere le condotte illecite e a prevenire ulteriori episodi di bullismo e aggressione.

Percorsi di recupero e assistenza psicologica

Alla minore responsabile è stato suggerito di intraprendere un percorso di recupero presso un centro specializzato, dove sarà seguita da un’équipe di psicologi ed educatori.

Anche la vittima degli atti persecutori ha ricevuto la proposta di essere assistita da professionisti, per superare le conseguenze psicologiche derivanti dalle ripetute azioni di bullismo subite.

IPA