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Due truffe ai danni di persone anziane, questo il bilancio degli ultimi giorni a Genova, dove i malviventi hanno utilizzato la tecnica dello spoofing telefonico e del raggiro porta a porta per sottrarre gioielli e oro alle vittime. Gli episodi sono stati segnalati nel quartiere di Sestri Ponente e hanno visto coinvolte una donna di 66 anni e una di 90 anni. Le indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato per identificare i responsabili e prevenire ulteriori casi.

L’allarme truffe a Genova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Genova ha registrato un preoccupante aumento delle truffe, in particolare di quelle telefoniche, che si verificano ormai con cadenza quotidiana. Le vittime predilette dai truffatori sono soprattutto persone fragili e anziane, che spesso subiscono danni non solo economici ma anche psicologici.

Negli ultimi giorni, i malviventi hanno affinato le proprie strategie sfruttando la tecnologia: attraverso lo spoofing telefonico, sono riusciti a replicare numeri telefonici della Polizia di Stato, ingannando così le persone contattate e facendo leva sulla fiducia che i cittadini ripongono nelle Forze dell’Ordine.

Il caso della 66enne e della 90enne: come agiscono i truffatori

Mercoledì scorso, una donna di 66 anni residente nel quartiere di Sestri Ponente ha ricevuto una telefonata da un presunto operatore di Polizia. L’uomo, che chiamava da un numero apparentemente riconducibile alla Questura, le ha chiesto di consegnare tutto l’oro presente in casa per una presunta verifica legata a una rapina appena avvenuta. La vittima, fidandosi della richiesta, ha raccolto i gioielli e li ha consegnati a un complice che si è presentato alla sua porta, il quale si è poi dileguato con il bottino.

Poche ore dopo, una seconda vittima, una donna di 90 anni, è caduta nello stesso tranello: anche lei ha ricevuto una telefonata simile e ha consegnato i propri gioielli a uno sconosciuto.

Entrambe le donne sono state vittime di truffa tramite spoofing telefonico, una tecnica che consente ai malviventi di falsificare il numero visualizzato sul cellulare della vittima, simulando che la chiamata provenga da un ufficio pubblico o da una banca. In questo modo, il truffatore si presenta come un operatore affidabile e, con domande incalzanti, induce la vittima a uno stato di ansia, portandola a seguire le sue istruzioni senza sospettare l’inganno.

La truffa porta a porta: finti tecnici in azione

Oltre alle truffe telefoniche, la Questura segnala anche la diffusione di raggiri porta a porta. I malviventi, spacciandosi per tecnici di luce, gas o telefonia, si presentano nelle abitazioni con la scusa di lavori in corso nello stabile. Proprio ieri mattina, una coppia residente a Sestri Ponente è stata avvicinata da sconosciuti che, fingendosi tecnici, sono riusciti a entrare in casa e a farsi consegnare monili in oro.

Questi episodi dimostrano come i truffatori siano in grado di adattare le proprie strategie, sfruttando ogni occasione per conquistare la fiducia delle vittime e appropriarsi dei loro beni.

L’intervento della Polizia e le indagini in corso

L’intervento tempestivo delle volanti della Polizia di Stato ha permesso di raccogliere tutte le informazioni utili sui casi segnalati. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato un’attività d’indagine per risalire all’identità dei responsabili delle truffe. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a collaborare, segnalando tempestivamente ogni episodio sospetto e fornendo dettagli utili alle indagini.

La Polizia sottolinea che il contrasto a questi fenomeni richiede non solo l’azione delle autorità, ma anche una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, che devono imparare a riconoscere i segnali di rischio e a proteggersi dai tentativi di raggiro.

Consigli utili per difendersi dalle truffe

La Questura di Genova ricorda alcuni semplici consigli per evitare di cadere vittima di truffe. È fondamentale fermarsi, riflettere e verificare sempre l’identità di chi si presenta come operatore delle Forze di Polizia o di aziende di servizi. La semplice visualizzazione di un numero noto o istituzionale non garantisce l’autenticità della chiamata: i truffatori possono facilmente falsificare il numero chiamante.

Si raccomanda di diffidare da chiunque, telefonicamente o di persona, richieda l’esecuzione di bonifici, pagamenti o la consegna di denaro e gioielli. Nessun ente pubblico chiederà mai tali informazioni telefonicamente o direttamente a domicilio. È importante non fornire mai dati personali per telefono e non aprire la porta a sconosciuti, anche se mostrano un tesserino di riconoscimento.

In caso di dubbi o sospetti, è consigliabile contattare immediatamente il NUE 112 per ricevere indicazioni e, se necessario, interrompere un’attività criminosa in corso.

La Questura di Genova ribadisce il proprio impegno costante nella lotta contro le truffe e invita tutti i cittadini a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto, contribuendo così a rendere più sicura la comunità.

IPA