Due arrestati per la rapina al Louvre di Parigi, sono sospettati di far parte della banda del furto al museo

Due persone sono state arrestate in Francia perché sospettate di far parte della banda che ha messo a segno il furto di gioielli di Napoleone al Louvre di Parigi. Il quotidiano Le Parisien sostiene che i due fermati facciano parte di un gruppo di quattro persone che ha portato via otto preziosi pezzi della collezione esposta nella galleria Apollo del prestigioso museo.

Due arresti per il furto al Louvre

L’operazione della polizia francese è scattata la sera del 25 ottobre, i due uomini fermati, stando alle informazioni diffuse da Le Parisien, sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi.

Gli inquirenti avrebbero sorvegliato per giorni i due individui, gli arresti sarebbero scattati all’improvviso quando si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all’estero, a quanto sembra in Algeria.

La finestra dalla quale si sono introdotti i ladri al Louvre

I poliziotti lo hanno pedinato e fermato all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Subito dopo, il complice è stato fermato, sempre nella regione di Parigi.

Secondo Le Parisien, i due sospettati sono stati arrestati per “furto organizzato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato”, nell’ambito delle indagini condotte dalla Brigata Anti-Banditismo di Parigi (BRB) e dall’Ufficio Centrale per la Lotta al Traffico di Beni Culturali.

Chi sono i due arrestati

Le due persone arrestate sarebbero entrambe pregiudicati, noti alla polizia per furti.

Si tratterebbe di ladri esperti, il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione. I due arrestati sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine, il fermo potrà durare fino a 96 ore.

L’inchiesta prosegue per identificare gli altri complici e l’organizzazione che ha messo in moto l’operazione per un colpo spettacolare che ha avuto risonanza mondiale.

Il furto al museo Louvre

Il 19 ottobre sono stati portati via otto gioielli della collezione di Napoleone esposta nella Galleria Apollo del museo Louvre a Parigi.

Quattro criminali si sono introdotti dalla finestra utilizzando un montacarichi e hanno rubato otto gioielli in soli 7 minuti.

In pratica, con un camion dotato di montacarichi e indossando gilet gialli e caschi da motociclista, i ladri hanno rotto la finestra che conduce alla Galleria Apollo, dove sono esposti i gioielli della Corona francese, e si sono portati via i gioielli più vicini, usando delle smerigliatrici angolari per rompere le teche.

Il bottino è stato stimato dalla procura di Parigi in 88 milioni di euro. I ladri hanno fatto sparire i tesori reali appartenuti a diversi sovrani francesi, tra cui l’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. L’azione, andata in scena in pieno giorno e davanti a decine di turisti e passanti, è stata ripresa da diversi video.

“La somma è estremamente spettacolare” ha dichiarato pochi giorni dopo il furto la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. La cifra ovviamente “non ha nulla di comparabile al danno storico” ha aggiunto.