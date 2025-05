Due arresti in poche ore a Taranto, evaso con la coca in tasca e pregiudicato trovato con droga nel frigo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Taranto in due distinte operazioni. Il primo, un 35enne, è stato fermato per evasione, mentre il secondo, un 56enne, è stato accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i Falchi della Squadra Mobile, durante un pattugliamento in moto lungo via Oberdan, hanno notato un pregiudicato di 35 anni noto per la sua pregressa attività di spaccio. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato visto allontanarsi da solo per entrare in uno stabile di via Duca di Genova. Dopo una breve perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e arrestato per evasione.

Seconda operazione

Lo stesso personale dei Falchi ha effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 56enne pregiudicato, anch’egli agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nella sua camera da letto, all’interno di una borsa frigo, sono stati trovati circa due grammi e mezzo di cocaina e tutto il necessario per il confezionamento in dosi, oltre a 90 euro in contanti. Anche lui è stato arrestato per evasione e accompagnato presso la Casa Circondariale di Taranto.

Per entrambi gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

