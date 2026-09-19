Due arresti per sequestro e rapina a Sondrio: regolamento di conti legato allo spaccio di droga

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Due persone sono state arrestate con l’accusa di sequestro di persona, rapina pluriaggravata e lesioni personali ai danni di un giovane valtellinese. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Sondrio e coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata motivata da un regolamento di conti legato al commercio di droga. Gli arresti sono stati eseguiti dopo complesse indagini che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di individuare i responsabili.

La segnalazione e il primo intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella tarda serata del 17 marzo scorso, quando la Questura di Sondrio ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di un ragazzo seminudo e con evidenti ferite che vagava nella zona industriale della città. Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile sono intervenuti rapidamente, trovando il giovane in stato confusionale, con numerosi ematomi ed escoriazioni, i polsi e il collo legati con fascette di plastica e nastro adesivo. Il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito, sequestrato e rapinato da più persone, che lo avevano picchiato, immobilizzato, imbavagliato e caricato nel bagagliaio della sua auto. Gli aggressori avevano poi percorso diversi chilometri prima di abbandonarlo legato nei pressi dell’abitazione dei suoi genitori a Sondrio e di fuggire con la sua vettura.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e affidate alla Squadra Mobile di Sondrio, sono state caratterizzate da attività tecniche, appostamenti, pedinamenti, ascolto di testimoni, accertamenti scientifici e monitoraggio dei social network. Grazie a queste attività, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a individuare i responsabili. Un ruolo decisivo è stato svolto dall’analisi delle tracce biologiche, in particolare del DNA, trovate nell’abitacolo e nel bagagliaio dell’auto della vittima, nonché sul nastro adesivo utilizzato per immobilizzarlo. Il confronto tra queste tracce e i profili genetici dei sospettati ha permesso di consolidare il quadro indiziario e di identificare i due autori materiali dei fatti, per i quali il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Il movente: regolamento di conti nel mondo dello spaccio

Le attività investigative hanno permesso di chiarire il movente dell’aggressione, riconducibile a un regolamento di conti legato al commercio di droga. Gli accertamenti hanno inoltre aperto un ulteriore filone d’indagine, relativo allo spaccio di stupefacenti gestito dalla stessa vittima. È emerso infatti che il giovane valtellinese, apparentemente uno studente universitario, aveva messo in piedi una vasta rete di spaccio di hashish, marijuana e sigarette elettroniche con THC, attiva in tutta la Valtellina e con ramificazioni anche in altre province lombarde e fuori regione. Le cessioni di droga venivano organizzate tramite canali social, con pagamenti in contanti o tramite la piattaforma PayPal su conti riconducibili al ragazzo ma intestati a soggetti fittizi.

L’arresto della vittima e i sequestri di droga e denaro

Alcune settimane dopo l’aggressione, il giovane valtellinese è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato in possesso di circa 250 gr. di hashish e marijuana, oltre a 226,00 euro in contanti nascosti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Edolo (BS), a cui ha partecipato anche la Squadra Mobile di Sondrio, sono stati rinvenuti circa 34 kg di hashish, 3,5 kg di marijuana, 63 sigarette elettroniche al THC e 8640 euro in contanti. Le indagini hanno inoltre permesso di scoprire che il ragazzo aveva nascosto altro denaro, frutto dell’attività di spaccio, presso l’abitazione dei genitori a Sondrio. Qui, in esecuzione di un decreto di perquisizione, la Squadra Mobile ha sequestrato 38.280 euro in contanti, suddivisi in mazzette da mille euro e nascosti dietro il battiscopa della cucina.

Autoriciclaggio e sequestro dei profitti illeciti

Gli ulteriori accertamenti sui conti bancari e sui flussi finanziari del giovane hanno fatto emergere un articolato sistema di autoriciclaggio del denaro proveniente dalle cessioni di stupefacenti. Il denaro incassato dagli acquirenti veniva trasferito su un conto corrente “pulito” intestato alla ditta individuale del ragazzo, dopo essere passato attraverso conti PayPal riconducibili a lui ma intestati fittiziamente a terzi. Le indagini hanno portato al sequestro preventivo delle somme considerate profitto delle attività di spaccio. Per questi fatti, la vittima dell’aggressione è ora indagata per cessione di stupefacenti e autoriciclaggio.

Le misure cautelari e il materiale sequestrato

Al termine dell’esecuzione delle misure cautelari nei confronti dei due aggressori e delle perquisizioni, sono stati sequestrati fascette di plastica, appunti relativi all’attività di spaccio con l’indicazione delle tipologie di stupefacenti, dei prezzi e dei guadagni, oltre a telefoni cellulari. Gli indagati sono stati condotti presso le Case Circondariali di Sondrio e Lecco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA