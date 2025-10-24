Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione di materiale pedopornografico nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. L’azione, finalizzata al contrasto della pedopornografia online e alla tutela dei minori, è stata portata a termine grazie a una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Indagine coordinata tra Bari, Brindisi e Lecce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata avviata dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Bari e dalla Sezione di Brindisi, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Gli investigatori hanno lavorato per individuare i responsabili di detenzione di materiale pedopornografico, riuscendo a identificare un settantenne originario di Ostuni e un cinquantenne residente a Brindisi.

Arresto in flagranza e sequestro di materiale

I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dopo che la Polizia Cibernetica ha monitorato le loro attività per un periodo prolungato. Nel corso delle perquisizioni, effettuate su delega dell’Autorità Giudiziaria, sono stati rinvenuti all’interno dei dispositivi informatici degli indagati oltre 10.000 video contenenti materiale pedopornografico. Inoltre, sono stati sequestrati numerosi supporti informatici che saranno oggetto di ulteriori accertamenti tecnici.

Dettagli sugli indagati e sulle operazioni

I soggetti coinvolti, un uomo di settant’anni di Ostuni e un cinquantenne di Brindisi, sono stati ritenuti responsabili di detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Dopo le procedure di rito, entrambi sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

