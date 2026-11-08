Due auto cedute per pagare i debiti di droga al Laurentino 38 a Roma, smantellata la piazza del 5° ponte

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Riforniva di cocaina la piazza di spaccio del “5° ponte”, nel quartiere Laurentino 38 a Roma, e chi restava indietro con i pagamenti veniva minacciato. La polizia ha smantellato l’organizzazione con quattro misure cautelari, tre in carcere e una ai domiciliari, più un arresto in flagranza: un altro indagato è stato trovato con dosi di cocaina già pronte per la vendita.

Secondo La Notte Online, l’inchiesta della Squadra di polizia giudiziaria del IX Distretto Esposizione è partita dopo che un collaboratore del presunto capo si è allontanato dal gruppo. L’uomo sarebbe stato minacciato per i debiti di droga e costretto a cedere due automobili come garanzia. La droga arrivava dall’estero nascosta nella biancheria intima, in pacchi intestati a prestanome pagati circa mille euro, mentre i contatti passavano su chat criptate.

Il capo dell’organizzazione è gravemente indiziato di estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Una donna, che si trovava già in detenzione domiciliare, dovrà rispondere di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, mentre agli altri indagati è contestata la detenzione ai fini di spaccio. Le indagini sono state coordinate dai pm del Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura di Roma.