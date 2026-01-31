Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre 70 chili di hashish sequestrati: questo il bilancio di un’operazione della Squadra mobile a Bergamo. I due uomini sono stati fermati durante un controllo di routine, dopo essere stati sorpresi a trasferire buste sospette tra due automobili. L’azione è stata condotta nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di contrastare il traffico di stupefacenti.

Due arresti a Bergamo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta a Bergamo durante i consueti servizi di pattugliamento. Gli agenti della Squadra mobile hanno notato due veicoli fermi uno accanto all’altro e un uomo che, con movimenti rapidi e sospetti, trasferiva diverse buste ingombranti dal bagagliaio di una macchina all’altra.

Il comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intervenire tempestivamente, suddividendo le pattuglie per bloccare entrambi i sospettati.

L’intervento degli agenti

Il primo dei due uomini è stato fermato a breve distanza dall’ingresso dell’autostrada. All’interno della sua vettura gli agenti hanno rinvenuto circa 40 chili di hashish e 500 euro in contanti.

L’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il sequestro nell’abitazione

Nel frattempo il secondo equipaggio della Squadra mobile ha seguito il presunto fornitore fino alla sua abitazione. Qui, durante la perquisizione, sono stati scoperti altri 30 chili di hashish e 78mila euro in contanti, nascosti all’interno dell’appartamento.

Gli agenti hanno inoltre trovato un kit completo per la pesatura e il confezionamento della droga, elemento che conferma la natura organizzata dell’attività illecita.

Il bilancio dell’operazione

Complessivamente l’operazione ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di oltre 70 chili di hashish, insieme a una somma di denaro superiore a 78mila euro.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle strategie di contrasto al traffico di droga messe in atto dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza sul territorio.

Il ruolo della Squadra mobile

La Squadra mobile di Bergamo ha dimostrato ancora una volta l’efficacia dei controlli mirati e della tempestività nelle operazioni di polizia.

Grazie all’attenzione degli agenti e alla loro prontezza di intervento, è stato possibile fermare un importante canale di spaccio e sottrarre una notevole quantità di sostanze stupefacenti dal mercato illegale.

IPA